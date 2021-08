Attente. Les Bourses se sont montrées effacées lundi face aux craintes liées au variant Delta, qui ont fait reculer les matières premières, et au spectre d’une réduction du soutien monétaire de la Banque centrale américaine. Les places européennes ont fini pour la plupart proches de l’équilibre, à l’instar de Francfort (+0,16 %) et Londres (+0,40 %). La Bourse de Paris a terminé en timide hausse (+0,10 %) mardi, enchaînant une deuxième séance plate d’affilée avec des volumes d’échanges réduits. À Paris, Le titre de Valneva a plongé de 13,69 % à 10,91 euros après que le laboratoire franco-autrichien a triplé ses pertes nettes au premier semestre, en raison d’un recul des ventes de ses vaccins commerciaux (contre l’encéphalite japonaise et le choléra) durant la pandémie et d’un gros effort d’investissement sur une série de candidats vaccins. (AFP)