Genk se contentera de l’Europa League

Ligue Des Champions - 3e tour préliminaire L’espoir limbourgeois de disputer les poules de la Ligue des champions s’est éteint dès le troisième tour préliminaire. Le Racing s’est incliné 2-1 mardi, à Kiev, après avoir perdu l’aller 1-2. Le vice-champion d’Ukraine s’avançait en grand favori, fort de sa délégation brésilienne - huit étaient titulaires, hier - et de son budget trois à quatre fois supérieur. Il n’aura tremblé qu’une petite demi-heure, à l’aller, entre l’ouverture du score d’Onuachu et l’égalisation de Tete.

Pour réaliser un petit exploit lors du match retour, il fallait sortir le match parfait, avait prévenu John van den Brom lundi. Ce que n’ont pas su faire ses joueurs. Comme souvent dans ce type d’opposition, une occasion de premier plan gaspillée a été punie dans la foulée par un but adverse. Parfaitement servi sur un centre d’Arteaga à l’entrée du petit rectangle, Heynen n’avait plus qu’à cadrer sa tête pour marquer à bout portant… mais plaçait au-dessus (26e). Une minute plus tard, Arteaga ne parvenait pas à stopper le déboulé de Dodo et Tete servait avec beaucoup de lucidité Traore, oublié en retrait. Le nouvel attaquant burkinabé acheté à l’Ajax ne se loupait pas (1-0, 27e).

Du gaspillage devant

Genk avait laissé passer l’occasion, mais, pour tout dire, le Shakhtar n’avait pas volé son avance. L’équipe de John van den Brom avait déjà été mise en grand danger défensif à deux reprises. Dès la quatrième minute, un long ballon plutôt simple envoyait Tete face à Vandervoordt, mais celui-ci retardait l’échéance. Même frayeur pour le KRC sur une autre frappe de Tete repoussée devant sa ligne par Munoz (23e).

Pour signer de grandes performances européennes, il faut souvent s’appuyer sur un brin de chance. Genk a eu le mérite de ne pas lâcher prise en seconde période, mais a manqué de réussite quand un coup de tête d’Onuachu a frappé la latte (64e). Il a surtout manqué de précision sur deux autres occasions très intéressantes, pour Bongonda (54e) et Onuachu, encore (72e), alors que Marcos Antonio a su pousser au fond un ballon mal dégagé, lui (2-0 76e). Dessers finissait par concrétiser une opportunité, mais trop tard (2-1 90e).

Finalement, c’est donc le tirage au sort des poules de la Ligue Europa qui concernera Genk (27 août) et pas celui de la grande C1. Le Racing figurera probablement dans le deuxième des quatre pots. Pour atteindre les quarts, comme en 2016-17, il faudra retenir les leçons de ce tour préliminaire : savoir frapper dans ses moments forts et résister dans les périodes compliquées. C’est aussi ce qui a fait la différence, face au Shakhtar.

Stéphane Lecaillon