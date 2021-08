Les soldats oubliés japonais

De 1947 à 1974, quelque 127 soldats de l’armée impériale nipponne ont été retrouvés sur différentes îles de l’océan Pacifique, en Asie du Sud-Est. Ces "soldats restants" (ou stragglers en anglais) ont continué à se battre bien après la fin du conflit mondial. Soit parce qu’ils refusaient de croire à la défaite du Japon, soit parce qu’ils étaient coupés de toute communication avec le reste du monde. Certains ont d’ailleurs poursuivi leur engagement ensuite, notamment pendant la guerre d’Indochine ou la révolution indonésienne, pour chasser les Occidentaux d’Asie du Sud-Est (l’un des objectifs de l’Empire). Hiro Onoda n’est d’ailleurs pas le dernier, mais l’avant-dernier, de ces stagglers. Teruo Nakamura a rendu les armes 9 mois après lui, en décembre 1974, sur l’île de Morotai, en Indonésie. "Onoda est un des derniers et le plus connu, car il n’était pas fou et toujours très en forme, affûté, commente Arthur Harari. Une de mes interprétations, c’est que ces gars ne voulaient pas rentrer au Japon, pour des raisons différentes. Quand j’ai été au Cambodge pour faire le film, c’était une expérience tellement merveilleuse que si je n’avais pas une famille, une petite amie et une fille, je serais peut-être resté là-bas… L’herbe semble plus verte ailleurs. Même si c’est peut-être une illusion…"