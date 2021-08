Impasse pour la cité de la Fenderie

Trooz La cité n’est plus habitée… et le pont doit être démonté. Il faut une grue de 800 tonnes…

En bord de Vesdre, à Trooz, si certains quartiers reprennent vie, ce n’est malheureusement pas le cas pour tous… comme dans la cité de la Fenderie, située à l’ombre du château éponyme. Ici, une seule frontière sépare ce petit quartier du reste de la commune : la Vesdre.

Mais lors des inondations de mi-juillet, cette rivière en furie a forcé les habitants à fuir par ce chemin de campagne à l’arrière du village. L’unique pont qui reliait la cité de la Fenderie à Trooz a quant à lui été lourdement fragilisé. La zone est plus sinistrée que jamais…

"Nous avons effectivement un gros souci avec ces habitations, car le Foyer de Fléron [NdlR : société de logements publics] a interdit le retour des habitants", nous confirmait le bourgmestre de Trooz, Fabien Beltran, il y a quelques jours.

Délicat

À quand un retour à la normale ? Deux problèmes se posent aujourd’hui pour les habitants de la Fenderie : la salubrité des maisons nichées dans cette circonvolution de la Vesdre mais également… le pont.

"Le pont est en effet tombé mais les deux tabliers n’ont rien, poursuit le bourgmestre. Le souci est qu’il faut désormais une grue de 800 tonnes pour déplacer le tout. Et d’ailleurs, il faut aussi trouver un endroit pour placer ce qu’on enlève… si on le place sur la nationale, on ne saura plus passer".

En outre, l’opération s’annonce délicate, risquée même, car pour soulever la structure, il s’agit de passer par-dessous. Or, tout l’ensemble menace de tomber… "Le problème n’est pas de mettre un nouveau pont ici, mais bien de faire partir l’ancien". Une impasse de plus à Trooz, l’une des communes les plus touchées par les inondations.

M.B.