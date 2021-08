La Journée

La présidente du GEMS, Erika Vlieghe, s’oppose à un assouplissement des mesures

Jeroen van der Hilst, infectiologue à l’hôpital Jessa à Hasselt, a conseillé d’assouplir les mesures sanitaires, "sinon les hôpitaux seront à nouveau pleins à l’automne", selon le médecin, interrogé par TV Limburg. Il précise que "l’objectif était de protéger les personnes âgées, mais elles ont depuis longtemps la possibilité de se faire vacciner". Une suggestion qui ne plaît pas à l’infectiologue Erika Vlieghe, présidente du GEMS, le groupe d’experts chargé de conseiller le gouvernement dans la crise sanitaire. "Mieux vaut continuer d’essayer de vacciner les gens que d’avoir des malades dans les hôpitaux." Erika Vlieghe estime qu’il ne faut surtout pas se précipiter, qu’il "faut aller graduellement, étape par étape".

Ostende envisage de demander une preuve de vaccination aux élus locaux, refus du Belang

Ostende a décidé de finalement organiser son conseil communal de manière 100 % virtuelle, après avoir envisagé d’exiger des élus une preuve de vaccination pour qu’ils puissent y participer physiquement. La nouvelle a été communiquée lundi soir par l’échevin Kurt Claeys (Open VLD), s’exprimant en l’absence du bourgmestre, Bart Tommelein. La Ville a fait marche arrière après des protestations de la section locale du Vlaams Belang, qui estimait qu’il y aurait violation du secret médical. L’administration communale avait envoyé à tous les conseillers communaux un mail leur demandant une preuve de vaccination contre le coronavirus s’ils souhaitaient assister en personne au prochain conseil, programmé fin août, ou à d’autres réunions. La nouvelle avait provoqué la colère du Vlaams Belang local, qui parlait lundi de " discrimina tion " des élus, de pression malvenue pour se faire vacciner, tout en indiquant n’être ni pour ni contre la vaccination, mais vouloir garantir le libre choix de chacun. Le président du conseil communal, l’élu Groen Wouter De Vriendt, a donc fait un pas en arrière. "Comme tous les partis ne sont pas d’accord avec les conditions d’un conseil communal physique, il a été décidé de faire passer le conseil en digital", précise l’Open VLD Kurt Claeys. Ce dernier ajoute cependant que l’idée d’un conseil en "présentiel" avec preuve de vaccination était recommandée par la cellule sécurité de la Ville.

La Confédération construction souhaite une meilleure couverture des dégâts

Le secteur de la construction a rédigé un mémorandum de propositions de mesures pour la réparation et la (re)construction à la suite des inondations qui ont fortement touché plusieurs régions à la mi-juillet, indique la Confédération construction mardi. L’organisation a rencontré lundi la commissaire spéciale à la reconstruction, Sylvie Marique, et doit se réunir dans les prochaines semaines avec des membres des gouvernements fédéral et wallon pour évoquer les modalités de l’implication du secteur. Le mémorandum contient une cinquantaine de propositions et met l’accent sur plusieurs priorités, notamment un renforcement des mécanismes financiers et de solidarité pour couvrir les dégâts assurés (au-delà du plafond d’intervention des assurances) et non assurés des particuliers ainsi que des entreprises. Le secteur veut également remédier à la pénurie de main-d’œuvre par une "flexibilité optimale" du temps de travail, un "boost" des actions du Forem et de l’IFAPME (screening des demandeurs d’emploi et de stages, entre autres) et des campagnes de promotion des métiers. Il plaide par ailleurs pour un élargissement des modalités d’application du taux réduit de TVA (6 %). La Confédération construction wallonne rappelle aussi qu’elle se mobilise pour apporter son aide et son appui à la reconstruction après les inondations. Le secteur a notamment constitué une liste d’entreprises en activité prêtes à intervenir durant les congés.