L’accès aux PMR est une priorité pour la Ville

À la suite d’un précédent conseil communal lors duquel le bourgmestre Paul-Olivier Delannois (PS) a été interpellé sur la politique d’accès des personnes à mobilité réduite (PMR) dans les bâtiments publics et au niveau des voiries, ce dernier a souhaité faire un point complet sur ce que la Ville de Tournai effectue.

Ainsi, il est important de rappeler que Tournai possède un magnifique centre historique qui oblige, et c’est bien normal, de respecter des exigences urbanistiques et patrimoniales importantes.

Néanmoins, l’accès aux personnes handicapées est une des grandes priorités du bourgmestre de Tournai. Au niveau communal, chaque nouvel aménagement en termes de routes ou de bâtiments fait l’objet d’une analyse en matière d’accessibilité PMR.

Ces projets sont présentés aux membres du conseil consultatif de la Personne handicapée qui peuvent émettre un avis, mais aussi discuter avec les auteurs de projets. Leur avis est toujours entendu et suivi autant que possible. Pour les travaux de voirie plus spécifiquement, les conseillers en mobilité de la Ville analysent systématiquement les dossiers en prenant en compte l’accessibilité PMR. "Je rappelle que Tournai est labellisée Handicity depuis 2006, preuve s’il en est qu’un travail important est réalisé. Bien sûr, tout est perfectible. C’est pourquoi, depuis 2018, nous allouons un budget de 150 000 € par an pour lever les points noirs relevés tant sur les itinéraires cyclables que piétons", précise Paul-Olivier Delannois.

Actuellement, plusieurs projets communaux sont finalisés ou en cours. C’est notamment le cas au Conservatoire de musique, à la Maison de la culture ou encore à la Halle aux Draps.Margaux Piron