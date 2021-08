Art Confrontation entre minimalisme du premier et abstraction du second.

Le dialogue beau et étonnant entre Van Severen et Raveel

Le dialogue est a priori surprenant, car tout semble opposer Dan Van Severen et Roger Raveel. Pourtant, l’exposition, qui confronte les deux artistes au musée Raveel de Machelen-sur-Lys, est passionnante.

Dan Van Severen (1927-2009) est une figure marquante de l’art abstrait géométrique en Belgique. Après avoir étudié à Saint-Luc à Gand, il continua à l’institut des Beaux-Arts d’Anvers. Ses œuvres (surtout des dessins au trait, mais aussi des peintures et même des sculptures qu’on découvre à l’exposition) sont minimalistes, réalisées avec une grande économie de moyens.

Son vocabulaire de formes est composé essentiellement de croix, de losanges, de carrés, de ronds, d’ovales et ses couleurs sont uniquement des variations de gris, de noirs ou de bruns. Une œuvre toute en subtilités.

Dan Van Severen faisait partie du groupe G58 (pour 1958) qui rassembla des artistes belges abstraits comme Walter Leblanc, Paul Van Hoeydonck ou Jef Verheyen, un groupe proche du groupe ZERO (Heinz Mack, Otto Piene, Günther Uecker).

L’œuvre de Roger Raveel (1921-2013), qui vient de bénéficier d’une rétrospective à Bozar pour le centenaire de sa naissance, est tout le contraire. Artiste prolifique au parcours varié, il a toujours trouvé sa voie, à contre-courant des avant-gardes, entre figuration et abstraction. Il a vu plus tard dans le pop art américain une sorte de confirmation de son intuition de renouer avec le réalisme du quotidien, de faire dialoguer dans une tension l’Art et la Réalité.

Si Raveel peut ainsi être rapproché du pop art (un lien qu’il refusait), Dan Van Severen serait plutôt du côté des minimalistes américains comme Agnès Martin ou John McCracken, ou même proche d’un art ancien des abbayes cisterciennes par exemple.

Lyrique-abstraite

Pourtant, au musée Raveel, la confrontation entre ces deux œuvres s’avère riche. Certes, le musée a choisi pour cela uniquement des œuvres de Raveel des années 1955-1962, sa période sans doute la plus belle, dite "lyrique-abstraite" même si le peintre a toujours nié avoir eu une période purement abstraite. Ses tableaux abstraits d’alors sont, disait-il, le résultat de sa volonté à un moment de retrouver au contraire le contact avec la réalité de la nature, de "prendre un bain dans la nature". Il a planté son chevalet dehors, en plein air pour se laisser submerger par la sensation du monde.

Il travaillait l’art abstrait sous un angle tout différent de celui de Dan Van Severen en s’inscrivant plutôt dans les principes de Cobra ou de l’expressionnisme abstrait. Une manière de peindre qui partait du geste et une attention particulière à l’usage de la matière.

On voit à l’exposition ses grandes peintures colorées et ses dessins d’alors. On peut y deviner des paysages ou parfois la forme d’une main ou d’un visage. Mais aussi, revenant souvent, le dessin d’un carré noir, qu’on peut voir aujourd’hui comme une allusion à celui de Malevitch et qui répond en quelque sorte aux formes géométriques de Dan Van Severen.

L’exposition montre nombre d’œuvres venues de collections privées. Elle débute par une salle unique d’œuvres abstraites de Raveel, suivie d’une salle avec des œuvres de Dan Van Severen, avant de commencer à les confronter prudemment l’un avec l’autre. Des parallèles se créent. Un dialogue s’entame où les couleurs et le lyrisme abstrait de Raveel sont tempérés par la rigueur presque japonaise de Van Severen. Et inversement, l’ascétisme de Van Severen trouve une force neuve face à Raveel.

La confrontation imaginée par Mélanie Deboutte, directrice du musée et commissaire de cette exposition, permet de découvrir un autre Raveel et de mettre en évidence Dan Van Severen, deux "systèmes de peinture", deux "codes" différents pour explorer la réalité et l’exprimer sur la surface plane d’un tableau ou d’une feuille de papier.

"Dan Van Severen & Roger Raveel", musée Raveel, Machelen-aan-de-Leie, jusqu’au 7 novembre.