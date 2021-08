Le PSG tient enfin son Messi

Irréel, incroyable, complètement fou… l’arrivée de Lionel Messi au PSG a tenu le monde entier en haleine. Et pour le premier transfert de son histoire (même s’il arrive gratuitement), l’Argentin n’a pas loupé son entrée en matière, arborant un t-shirt "Ici c’est Paris" à son arrivée sur le sol parisien. Opération séduction réussie pour la Pulga, lui qui avait été le bourreau des Parisiens (avec Neymar) il y a quatre ans, quand le Barça avait étrillé le PSG 6-1 en 8e de finale de la Ligue des champions. Un coup dur que les supporters lui ont visiblement déjà pardonné.

Récit d’une journée folle

Il y a un an, même si on savait que Lionel Messi arrivait en fin de contrat, personne ou presque n’osait imaginer un départ de son Barça. Mais les choses se sont accélérées en quelques heures. Jeudi dernier, alors qu’une prolongation de contrat semblait à l’ordre du jour, l’annonce choc était officialisée par les Catalans : Lionel Messi et le Barça, c’est terminé. Rapidement, les rumeurs ont fait leur travail sur les réseaux sociaux et deux destinations se sont dégagées : Manchester City et le PSG. La piste anglaise s’est vite dégonflée alors que la parisienne s’est confirmée.

Le dimanche 8 août restera par contre l’un des jours les plus difficiles de sa carrière : celui de ses adieux au Camp Nou. Les yeux mouillés par des larmes qu’il ne peut retenir, la Pulga prend congé du club qui l’a accueilli alors qu’il n’avait que 13 ans. La fin d’une histoire d’amour qui ouvrait la porte à une nouvelle romance : direction la capitale française. Et un mardi complètement fou. Départ de Lionel Messi de sa maison à Barcelone, arrivée à l’aéroport en Espagne, confirmation de son transfert par son père, vol suivi en direct, tweet de son épouse sur cette nouvelle aventure, premier pied posé sur le sol parisien devant un millier de supporters en extase, visite médicale et signature de son contrat (2 ans plus 1 en option), ses moindres faits et gestes ont été épiés par les dizaines de journalistes internationaux qui avaient fait le déplacement pour ce moment historique. Et ce n’est pas fini, car le nouveau numéro 30 du PSG sera présenté officiellement au Parc des Princes ce mercredi à 11 h pour un moment qui s’annonce encore une fois hors du temps.

Possible à Paris… mais pas au Barça

La carrière de Lionel Messi chez les Blaugranas s’arrête donc avec 778 matchs au compteur (672 buts et 305 passes décisives). Si l’Argentin porte l’ADN du Barça en lui, il n’y finira pas sa carrière. Trop gourmande, la Pulga ? Pas vraiment. S’il n’évoluera plus au Camp Nou (du moins pas avec le maillot barcelonais), c’est surtout à cause d’un problème réglementaire lié à la Liga. Concrètement, à la suite de la crise sanitaire, la ligue espagnole a exigé que la masse salariale des équipes ne dépasse pas 70 % du chiffre d’affaires du club. Avec Messi, elle était de 115 % pour le Barça. Sans lui, elle était toujours de 95 %. Même s’il avait voulu jouer gratuitement, cela n’aurait pas été possible car Barcelone n’aurait pas été autorisé à recruter un nouveau joueur (il aurait été assimilé à un transfert) avec une masse salariale aussi élevée. Deux options pour les Catalans : diminuer le salaire des autres joueurs ou vendre certains cadres. Malheureusement, aucune des deux options ne s’est concrétisée.

Une règle des 70 % qui ne s’applique pas (encore) à la Ligue 1 car elle a récemment été reportée de deux ans… à la suite de la crise sanitaire. Si la masse salariale des Parisiens était déjà énorme, l’arrivée de Messi et de son salaire XXL (environ 35 millions par an) va faire exploser les compteurs. Mais pour le moment, les dirigeants qataris ne doivent pas s’en inquiéter. Ils ont encore quelques mois pour tenter de vendre certains joueurs excédentaires.

Deuxième coup de "chance" pour le PSG : l’assouplissement provisoire du fair-play financier demandé par la Fifa, également dû aux conséquences de la crise sanitaire. Cet assouplissement prévoit notamment un "rallongement de la période de surveillance évaluée lors de la saison 2021-2022 (pour les exercices s’achevant en 2018, 2019, 2020 et 2021)" et la "neutralisation des répercussions négatives de la pandémie par l’étalement du déficit combiné sur 2020 et 2021 et l’autorisation d’ajustements spécifiques". Une flexibilité inattendue, que l’on peut qualifier d’aubaine pour les Parisiens, qui a facilité son arrivée dans la capitale française.

En quelle forme physique ?

À 34 ans, le nouveau visage du PSG n’est plus tout jeune. Faut-il dès lors s’inquiéter de son état de forme ? Pas vraiment. Lionel Messi, c’est une hygiène de vie irréprochable qui lui a permis de surfer entre les blessures tout au long de sa carrière. Au sommet de la planète foot depuis une quinzaine d’années, rien qu’imaginer la Pulga arriver à Paris avec 15 kg de trop serait un manque de respect pour ce professionnel hors pair. D’ailleurs, en 2021, personne n’a fait mieux que lui. Jugez plutôt : 21 matchs, 23 buts et 8 passes décisives avec le Barça auxquels on peut ajouter 9 matchs, 5 buts et 5 passes sous le maillot de l’Albiceleste. Alors bien évidemment, il a profité de quelques jours de repos à Miami et à Ibiza cet été, mais les photos qui ont fuité sur les réseaux sociaux ne laissent pas de place au doute : Lionel Messi est affûté et en compétiteur qu’il est, la Pulga est un trentenaire vaillant mais certainement pas vieillissant.

Les diffuseurs se frottent les mains

Amazon, Canal + et RMC Sports peuvent se frotter les mains, eux qui n’imaginaient certainement pas pouvoir offrir le sextuple Ballon d’or à leurs abonnés. Un vrai pari pris il y a quelques mois qui devrait rapporter gros. À titre de comparaison, l’arrivée de Neymar en 2017 avait fait grimper les audiences de 40 %. On vous laisse imaginer l’impact de Lionel Messi…

