L’échevin : "Certains ont tendance à oublier l’intérêt collectif"

Du côté de la commune, la vision est évidemment totalement différente. Comme expliqué ci-dessus, le but de ce projet consiste à fournir des logements moins chers pour permettre aux jeunes de s’installer et/ou de rester à La Hulpe.

"Les termes ‘logements à loyers modérés’ ont souvent été utilisés à tort, explique Xavier Verhaeghe, l’échevin de l’Urbanisme. Mais leur prix sera inférieur à celui du marché. Les chiffres évoqués dans la présentation ont été donnés à titre d’info pour démontrer la tendance du projet, ils ne sont pas faux mais n’ont pas été donnés pour définir un prix exact. Si fluctuation il y a - et c’est tout à fait possible -, les prix augmenteront, mais légèrement et pas de 50 %. Quant au prix final, j’invite tout un chacun à se renseigner sur les prix moyens du marché post-Covid qui ont explosé. Le projet restera donc intéressant, on en est convaincus."

Quant au projet global, l’échevin tenait à rappeler l’historique du dossier. "À l’origine, le terrain appartenait à la SWL (Société wallonne du logement) qui voulait le vendre à un privé dès 2004. Et depuis, la commune n’a jamais poussé pour urbaniser cette zone à tout prix. Mais soit on réagissait, soit on se voyait imposer une densité bien plus élevée. Je rappellerai encore qu’il était alors question de 70 logements…"

Quant à la question environnementale étroitement liée à la nature inondable de la zone visée, la commune se veut très claire. "À l’époque des essais de sols, la zone concernée était la plus facile à urbaniser. Pas la meilleure zone constructible qui soit, mais bien constructible. De plus, elle n’était pas inondable. Elle était humide et recueillait des eaux de ruissellement. Un ruissellement situé à proximité des maisons imaginées mais pas dans leur axe direct. Alors, comme on l’a fait dans d’autres dossiers, on pourrait redemander une étude hydrologique au GIser pour compléter le dossier actuel. Comme on l’a fait dernièrement en stoppant volontairement la précédente enquête publique et en ajoutant des plans de géomètre et de replantations plus précis, etc."

Un possible complément d’étude qui ne doit toutefois pas donner une mauvaise impression. "On ne va pas faire deux pas en avant puis un pas en arrière uniquement parce que des gens s’opposent. Mais, quand les remarques sont pertinentes, on les prend en compte. Il faut pouvoir mettre en balance les intérêts de chacun : notre volonté de fournir des logements moins chers, les désagréments pour les riverains et l’intérêt public et collectif. Que certains ont trop tendance à oublier", conclut Xavier Verhaeghe.Gérald Vanbellingen