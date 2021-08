Les géants chinois cotés muselés par le parti

Sale temps pour les amateurs d’entreprises chinoises cotées en Bourse à New York. Près d’un an après le bannissement par l’administration Trump d’entreprises chinoises soupçonnées de soutenir l’activité militaire de la Chine, c’est au tour du Parti communiste chinois de serrer la vis aux géants technologiques avides des dollars des investisseurs étrangers. Le principe ? Faire comme le font les Européens et les Américains envers les Gafam (Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft), en imposant des règles nouvelles sur la gestion des données, sur la fiscalité internationale et en décernant des amendes énormes en cas d’infraction. Mais avec la puissance et la brutalité d’un parti omnipotent. L’an passé déjà, les autorités chinoises avaient stoppé net l’introduction en Bourse du bras financier de l’empire Alibaba qui devait lever quelque 35 milliards de dollars en visant une cotation sur les Bourses de Shanghai et de Hong Kong. À l’occasion, le principal actionnaire derrière cette opération, Jack Ma, fondateur d’Alibaba, plus grosse fortune du pays, avait curieusement disparu pendant des semaines avant de réapparaître, visiblement remis au pas par le parti. "Il est clair que la méthode est plus directe, s’il nous faut des débats parlementaires et des textes de loi pour encadrer les excès des entreprises technologiques, le parti communiste chinois décide, tout simplement", explique Xavier Servais, administrateur délégué de la société de Bourse Delande, spécialisée dans le conseil en investissement.

Concurrence et confidentialité

Le tour de vis a plusieurs justifications du point de vue du parti. D’une part, il évoque des problèmes de concurrence et de pratiques commerciales monopolistiques comme dans le cas d’Alibaba. D’autre part, il note des risques sur la confidentialité des données des utilisateurs de services en ligne, comme ce fut le cas il y a quelques jours pour le service de réservation de taxis Didi dont le téléchargement de l’application a été gelé sur ordre du parti. Résultat des courses ? L’action Didi, cotée au Nasdaq à New York, est passée d’un plus haut de 18,01 dollars à 9,55 dollars ce mardi. Dont coût, près de 40 milliards de dollars de capitalisation boursière réduite en fumée. Le parti a frappé fort les nouveaux milliardaires de l’entreprise, et le portefeuille des investisseurs étrangers. Dans son édition de lundi, le Financial Times évaluait à 87 milliards de dollars la perte financière des milliardaires chinois depuis le début de la chute des valeurs chinoises cotées. Objectif atteint… au portefeuille.

Un discours politique cohérent

C’est que le discours politique du président chinois qui soutient ces attaques est anglé sur la disparité des richesses en Chine. "C’est très clair. L’an passé, le Premier ministre chinois Li Keqiang rappelait que le pays compte plus de 1 000 milliardaires en dollars - c’est plus qu’aux États-Unis - mais que quelque 600 millions de Chinois vivent avec à peine 1 000 yuans par mois, soit quelque 150 dollars", rappelle encore Xavier Servais. Dernières cibles du président Xi Jing Ping : les écoles privées.

L’offensive contre Wall Street et contre les milliardaires chinois met donc une pression maximale sur les portefeuilles de valeurs chinoises. "Du point de vue de l’investisseur, il y a là un risque sérieux, d’autant que les tensions entre la Chine et les États-Unis pourraient être attisées par les menaces chinoises envers Taiwan. La Chine a importé pour 350 milliards de dollars de semi-conducteurs - soit un montant supérieur aux importations chinoises de pétrole. Or Taiwan est justement un des gros producteurs de ces semi-conducteurs avec un leader mondial : Taiwan Semi-conductor Manufacturing…"

