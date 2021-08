Les nouveaux galactiques

Messi - Neymar - Mbappé. Sur le papier, le trio abrégé par le sigle MNM donne le vertige. Reste à trouver la bonne formule sur le terrain pour Mauricio Pochettino qui pourrait articuler son collectif autour de trois animations différentes.

La plus classique : le 4-2-3-1

Historiquement, le 4-2-3-1 reste le dispositif préférentiel de l’Argentin. Et Lionel Messi pourrait y occuper un rôle central qui colle à son évolution récente, lui qui a reculé ces derniers mois. Ce système présente aussi l’avantage de concerner Angel Di Maria, un proche de la Pulga.

Il obligerait par contre les deux milieux de terrain récupérateurs Marco Verratti et Georginio Wijnaldum à beaucoup défendre, mais le Néerlandais a le volume nécessaire pour courir pour les autres, ce qui va faire de lui une des clefs de la réussite parisienne cette saison.

La plus sécurisante : le 4-3-3

Quand la route va s’élever et qu’il faudra aussi penser à défendre plutôt qu’attaquer, l’option d’un 4-3-3 se veut plus sécurisante. Elle obligera Pochettino à sacrifier un milieu offensif (Di Maria) pour inclure un profil plus gratteur au milieu avec Idrissa Gueye qui a fait forte impression en Ligue des champions la saison dernière. Offensivement, Messi et Neymar seraient placés sur les côtés avec une forte liberté, comme lors de leur époque barcelonaise, avec Mbappé pour tenir le rôle de Suarez.

La plus tendance : le 3-4-2-1

L’Euro a confirmé une mode : celle du 3-4-2-1. Culturellement, la France n’est pas ouverte au plan à trois derrière. Par tradition mais aussi par manque de spécialistes sur les côtés. Avec Juan Bernat et surtout Achraf Hakimi, Paris n’a pas ce genre de souci et ce choix permet à la fois d’aligner Sergio Ramos aux côtés de Marquinhos et Presnel Kimpembe tout en plaçant aussi le trio Messi - Neymar - Mbappé dans l’axe, avec toutes les libertés qui vont avec.

Jo. L.