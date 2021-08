Lukaku fait le ménage chez les Blues

Si l’officialisation du transfert de Romelu Lukaku vers Stamford Bridge se fait un peu attendre, son arrivée risque de chambouler pas mal de choses dans l’effectif de Thomas Tuchel. Plus particulièrement à la pointe de l’attaque des Blues. Pour l’entraîneur allemand de Chelsea, Big Rom est "le genre de profil que nous n’avons pas dans l’équipe et qui peut être utile".

Exit Abraham, Batshuayi et Broja

Seulement huitième attaque de Premier League la saison dernière, avec 58 roses en 38 rencontres. Les buteurs des Blues n’ont pas vraiment répondu aux attentes. Si Kai Havertz et Timo Werner ne devraient pas être transférés, la donne est quelque peu différente pour trois autres attaquants. Et l’un d’entre eux a déjà disparu de l’effectif : l’Albanais Armando Broja. Le jeune buteur de 19 ans, qui venait de parapher un contrat de cinq ans avec les Blues, a été prêté à Southampton.

L’autre joueur qui devrait prochainement faire ses valises, c’est l’Anglais Tammy Abraham. Auteur de seulement six buts en 22 rencontres de championnat lors du défunt exercice, la pépite anglaise de 23 ans n’entre plus dans les plans de Thomas Tuchel. Enfin, la troisième victime collatérale de l’arrivée de Romelu Lukaku à Chelsea, c’est Michy Batshuayi. Pas en odeur de sainteté à Stamford Bridge, "Batsman" ne devrait plus faire de vieux os à Londres. On annonce de l’intérêt en Turquie (Besiktas et Trabzonspor) ou encore en France du côté de Lens.

Des supporters italiens en colère

Si Romelu Lukaku va être accueilli à bras ouverts par les supporters londoniens, du côté de Milan, c’est plutôt la soupe à la grimace. Et pour cause : le départ du Diable rouge, qui a tout de même inscrit 64 buts en 95 matchs avec les Nerazzurri, va laisser un vide énorme sur le terrain. Et les supporters de l’Inter ne sont pas près de lui pardonner ce départ. Sa fresque, près de San Siro, a même été dégradée. Elle serait même amenée à disparaître à l’avenir. Oui, ce départ laisse un goût amer aux Interistes, d’autant que Big Rom avait affiché son désir de rester il y a quelques semaines à peine. Mais on le sait : en sport, la vérité d’un jour n’est pas celle du lendemain, au grand dam des Nerazzurri.

Le joueur le plus cher de l’histoire

Une fois que le deal sera officiel, Romelu Lukaku deviendra tout simplement le joueur le plus cher de l’histoire. Ses transferts d’Anderlecht à Chelsea, de Chelsea à Everton, d’Everton à Manchester United, de Manchester United à l’Inter et donc de Milan à Chelsea auront coûté la bagatelle de 327 millions d’euros. De quoi grimper sur la première marche du podium des joueurs les plus chers de l’histoire devant Neymar (310 millions) et Cristiano Ronaldo (230 millions). De quoi mettre un peu plus de pression sur les épaules de Romelu ? Peut-être, mais cela ne devrait certainement pas l’empêcher d’être performant et d’enchaîner les buts sous le maillot des Blues.

Jérôme Brys