Près de 300 000 analyses

Chef des éditions liégeoises d'IPM (Gazette de Liége et DH-Liège)

Le 10 août 2020, le LaboCita du CHR de la Citadelle ouvrait officiellement son "drive" de Vottem dédié au Covid-19. Un an plus tard, près de 140 000 tests y ont été réalisés.

"Si on prend en compte les deux autres sites de prélèvements mis en place (place de l’Yser et à la gare des Guillemins), ainsi que le centre de testing au Valdor, 200 collaborateurs ont été dédiés à la tâche et qui ont soutenu notre mission de manière indéfectible", détaille le Dr Jean-Marc Minon, chef de service du LaboCita.

Lancés en mai 2021 sur demande de la Ville, qui voulait ainsi proposer un service de proximité pour ses citoyens du centre-ville, les centres de l’Yser et des Guillemins ont également tourné à plein régime. Ils totalisent près de 35 000 tests.

Depuis le début de la crise sanitaire en mars 2020, le LaboCita a réalisé 297 496 analyses de tests PCR. Bravo. J.-M. C.