Publication "2 en 1"

Cette double exposition s’accompagne d’un catalogue - ouvrage collectif - explorant les styles, les périodes, les thématiques composant le panorama pictural de notre "plat pays". Une sélection d’œuvres du musée d’Ixelles, se concentrant essentiellement autour des collections réunies par Léon Gauchez (1825-1907) et Octave Maus (1856-1919).

D. Arena, A. Carre, V. Carpiaux, Th. Cleerebaut, I. Goddeeris, Cl. Leblanc et C. Massin, "Impressions picturales de Dürer à Rops. Les collections du musée d’Ixelles". 160 pages, 124 ill., Paris, Mare & Martin, 25 €. En vente à l’accueil du TreM.a - musée des Arts anciens du Namurois et du musée Félicien Rops.