Son plus grand défi

ll y a un peu moins de dix ans, aux prémices du projet, Nasser Al-Khelaïfi n’avait pas caché sa volonté non pas d’acheter le futur Lionel Messi mais de le former. Au final, le président parisien n’a fait ni l’un, ni l’autre et s’est offert la version originale qui était là, libre comme l’air.

L’ironie de l’histoire veut que l’un des transferts les plus retentissants de ce jeu devenu un business se soit conclu sans indemnité. Le PSG appréciera. Le FC Barcelone un peu moins.

L’association des termes Messi et Paris semblait impensable. Comme il paraissait impossible d’imaginer le prodige sous un autre maillot que celui du Barça. L’œil va devoir s’adapter. À condition de pouvoir voir quelque part la Ligue 1, ce qui est compliqué en France et pour l’instant impossible légalement en Belgique. La dernière visite au Parc des Princes de l’Argentin avait fait naître un frisson, celui d’une possible remontada à l’envers quand le PSG a tremblé après s’être imposé 1-4 à l’aller.

Son emménagement dans ces lieux doit rendre Paris encore plus grand et la Ligue 1 moins petite. Imaginer le génie sur la pelouse du bien nommé stade Montpied à Clermont ou découvrir le stade Francis Le Blé à Brest va en amuser certains qui ne doivent pas oublier qu’en Liga, il y a aussi Cadix et Eibar et pas que le Real ou l’Atletico.

Ce transfert va surtout permettre d’enfin répondre à une question : Messi peut-il réussir ailleurs que chez lui à Barcelone ? Son talent, unique, peut-il s’exporter et s’exprimer ailleurs ?

L’été a apporté un début de réponse à cette question puisque le sextuple Ballon d’or a enfin gagné quelque chose avec sa sélection en remportant la Copa America.

À 34 ans, Messi n’est pas venu à Paris pour être champion de France mais d’abord pour remporter sa cinquième Ligue des champions après laquelle il court depuis 2015. L’Argentin est un homme de mission. Et le voilà confronté à un défi monstrueux à sa mesure.