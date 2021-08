Tournée des cafés historiques

Ils ont défié les décades, parfois les siècles. Alors que l’Horeca se relève doucement de sa mise à l’arrêt forcé par la crise sanitaire, La Libre est partie à la rencontre des établissements les plus anciens de Belgique. Cafés centenaires, tavernes, brasseries ou estaminets, les tenanciers de ces lieux mythiques narrent l’histoire de leurs établissements, celle qu’ils ont créée également. Des souvenirs, des déboires et des anecdotes qui racontent aussi l’art de se retrouver autour d’un verre. Une certaine idée de notre culture qui traverse les âges et les frontières linguistiques. Une série d’été qui se décline en six épisodes. Quatrième étape : Anvers