Tout le monde a besoin d’une assistance humaine au fil du temps

Cura Services apporte une aide administrative et bien plus aux personnes.

Pauline Dubois est coutumière des colonnes économiques de La Libre. Depuis le début de son aventure entrepreneuriale, elle a exposé son projet, notamment au cours des sessions "One Hour Challenge", permettant aux jeunes entrepreneurs de bénéficier d’une certaine visibilité, et des conseils d’experts en développement et en financement de projets. Son idée est née des aléas de sa propre vie familiale. Jeune diplômée de l’Ichec, travaillant dans un grand bureau de consultance, elle expliquait lors du "One Hour Challenge" avoir compris qu’elle devait se préoccuper d’autre chose.

Une détresse invisible

En l’occurrence, en 2013, elle se préoccupe de ses grands-parents, âgés, toujours au travail en tant qu’indépendants chez eux, un peu perdus, et manifestement en besoin d’assistance… technique. "Dans la famille, malgré leur âge, on pensait que tout se passait bien pour eux. Mais en creusant un peu, j’ai découvert que ce n’était pas le cas", expliquait-elle à nos confrères en 2016, au moment de lancer sa start-up axée sur l’accompagnement administratif des seniors.

Pauline Dubois a en effet trouvé sa voie. L’exemple de ses grands-parents l’a encouragée à trouver d’autres "clients", tout aussi démunis devant les tracas de la vie. "Les personnes âgées sont nombreuses à rechercher de l’aide, de l’assistance. Elles sont isolées, leurs enfants partis aux quatre coins du monde, et rien n’est prévu. Que faire en cas de maladie, d’accident, de revalidation ?", nous explique-t-elle.

En 2017, une petite équipe se forme autour de Pauline, au sein de la start-up Cura Services, avec pour objectif cette aide administrative au sens large destinée aux seniors. "Nous sommes là pour coordonner l’administration, rechercher une aide familiale à domicile, être une sorte de family officer, un concierge qui sait tout de la personne, peut voir le notaire, prévoir un schéma de vie."

Agir localement

Cette présence, cette aide, est assurée selon une philosophie précise. "Nous voulons agir localement, auprès de personnes situées dans un rayon maximum de 30 km de l’aidant, dans un souci à la fois de disponibilité et de respect de l’environnement." Ces services humains sont déclinés sous formes de "packs" transparents, à des prix très abordables. Abordable ? On parle ici de paquets de services facturés autour de 60 euros de l’heure, TVA comprise. Mais est-ce rentable ? "Je me suis payé un salaire dès mon premier jour de travail", assure encore Pauline Dubois.

De jeunes indépendants dépassés

Au fil des années, l’environnement humain de la jeune société Cura Services a changé. La cible initiale a évolué. "En effet, aujourd’hui, la moitié de nos clients sont des indépendants qui ont des besoins spécifiques. Que faire en cas de maladie dégénérative, comment transmettre toutes les informations nécessaires aux enfants ? Nous avons des clients dans la quarantaine, qui ont des enfants à l’université… Nous les aidons à préparer un dossier de vie pour faire face à toute éventualité. Nous avons aussi des jeunes qui perdent leurs parents et qui ont besoin d’aide. Il y a une demande croissante pour ce type de services. Moi-même, en tant que jeune maman avec deux enfants, j’ai besoin d’aide…"

Croissance planifiée

Précisément, Cura Services a évolué vers un modèle à deux dirigeantes, l’une axée sur la partie francophone du pays, l’autre vers la partie néerlandophone. Parce que les tarifs proposés impliquent la gestion d’un certain nombre de dossiers pour assurer la rentabilité.

Et puis, la philosophie de Cura Services, soit l’accompagnement des personnes tout au long du cycle de la vie, a été repérée par le groupe français Korian, un géant du secteur des maisons de retraite et de soins. Korian a donc acquis la totalité des parts de la jeune entreprise belge. N’y a-t-il pas là un risque, sachant que Korian est une société cotée à la Bourse de Paris ? "Nous aurons certainement à faire la preuve de notre capacité à croître. Nous avons des objectifs financiers. Nous sommes donc à la recherche de nouveaux partenaires pour étendre nos services, mais qui ont surtout la volonté d’aider les gens. Mais sur le fond, la vision de Korian est de nouer le contact avec les personnes avant leur entrée en maison de repos."

Patrick Van Campenhout