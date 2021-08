Trio chromatique en joue

Color&Co Art contemporain Où RossiContemporary, chaussée de Waterloo, 690, 1180 Bruxelles. www.rossicontemporary.be et 0486.31.00.92. Attention : Seulement sur rendez-vous ! Quand Jusqu’au 28 août

Peintures avec Ane Vester et Marie Rosen, photographies avec Bert Danckaert. Et trois approches contrastées de la vérité chromatique.

Opiniâtre, à tu et à toi avec des quêtes plastiques sans cesse apprivoisées différemment, remises sur le métier, diversifiées et toujours toniques, Ane Vester, danoise de naissance mais belge d’adoption, peint des aplats de couleur. Fastidieux, penserez-vous peut-être… Or, que nenni pour elle, car, de jour en jour, de tableau en tableau, elle traque l’incommensurable et cela à travers des supports aussi variés que le bois, l’alu, le plexi ou le verre.

Ni redites, ni banalités de parcours. Une constante réappropriation du matériau, de l’espace, de la couleur elle-même, l’enjoint à la différence, à l’audace, au jeu du chat et de la souris entre les couleurs mêmes.

Il y a trente ans, et vous lisez bien, trois décennies, que Vester se confronte à la couleur mère, aux collusions chromatiques, aux pouvoirs infinis de la mise en apnée de chromatismes entre eux, solidaires ou solitaires.

Ici, par exemple, la couleur évoque un souvenir, fait référence à un moment de son enfance, porte, main courante, oreiller… Elle le précise en anglais : Door, Railing, Pillow case. Elle peint et elle écrit, elle livre ses notes, ses archives de couleurs.

Jaune et brun, jaune clair et bleu outremer… Ailleurs, il y a ses "Signaux", ses marqueurs d’endroits, des éléments en bois collés et peints. Et il y a toutes ses variantes d’une vie qui se souvient et œuvre sur la mémoire.

Rosen qui s’épure

Vedette de la maison depuis déjà longtemps, Marie Rosen épure sans cesse son langage. Un langage entre ambiguïté et réel décalé. Au début, hier, des personnages en quête de domaine, d’un espace qui leur convienne, l’image fût-elle incongrue. Depuis, s’épurant sans cesse, Rosen délaisse l’humain trop visible, se retranche dans une sorte d’abstraction, en définitive très illusoire.

Les géométries des espaces bâtis, des salles de bains, des jardins, de lieux clos qu’elle ouvre à l’improbable, Marie Rosen se les accapare pour que son pinceau parle pour elle, elle qui parle peu, à demi-mots.

Désormais, elle semble aussi privilégier la couleur unique. Exemples : un intérieur tout bleu, des duos bleu/rose, du papier peint, délivre des espaces fictifs… impraticables. C’est ludique et c’est poétique. C’est intrigant et émouvant. L’art de Rosen engage à la poésie des environnements, aux sortilèges d’une solitude assumée, à l’illusion de profondeur, à l’épure qui enchante, ensorcelle, sans qu’un mot, une ligne de trop ne soient dits ou tracés.

Couleurs et espace

Avec Bert Danckaert, on entre en photographie très simplement. Décrypteur des couleurs des murs, il compose ses photos de manière pourtant très étudiée, composée. Son univers : la fermeture d’un chantier avec, à l’arrière, une piscine olympique désaffectée. Cela ou autre chose.

Les formes, les volumes, les chromatismes des bâtiments fondent son matériau créateur. Ses compositions trouvées dans l’espace correspondent, d’une certaine façon, aux compositions, tout aussi trouvées, couleurs des murs, reliefs, carrelages, angles, qu’il combine entre elles pour en multiplier et diversifier les perspectives.

Et puis, en plus des trois artistes qui dominent cette offre estivale (des artistes à scruter dans l’improbable de leurs compositions), il y a, dans les vitrines à front de rue, des invités surprises de plus : Lisbeth Van Iwerzijn et ses dessins, Bert Danckaert et d’autres photos encore, Thomas Mazarella avec, surprise en effet, des céramiques inédites.

On ne s’ennuie pas chez Francesco Rossi !

Roger Pierre Turine