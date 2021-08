"Un non-sens total, ils créent les inondations de demain"

Le projet d’urbanisme du Chemin Long ne date pas d’hier à La Hulpe. C’est même tout le contraire et il connaît actuellement encore un nouveau rebondissement. Car une nouvelle enquête publique y est en cours avec un contenu presque identique au précédent.

Le projet mené par la SA In Advance pour le compte de la Commune prévoit la construction de 15 logements unifamiliaux (répartis en 5 blocs de 3 maisons mitoyennes) sur un terrain de moins de 2 hectares situé dans la zone humide du Chemin Long.

Un projet public principalement destiné à créer des logements à des prix inférieurs à ceux du marché pour permettre aux jeunes de rester ou de s’installer à La Hulpe.

Seulement voilà, pour le comité de riverains, ce projet est un "non-sens total".

"Au niveau environnemental, l’impact est énorme. En tout, 4 hectares de forêts/zone humide pourraient disparaître au fil des différentes phases du projet. Avec l’écosystème, la faune et la flore qui vont avec, précise le comité. On nous assure depuis les prémisses du projet (en 2004) que le bois sera conservé. Bilan, il disparaît ou va disparaître morceau par morceau… On nous prend vraiment pour des pigeons."

Une crainte majeure pour l’environnement qui résonne d’une manière particulière au vu de l’actualité dramatique. "Le pouvoir tampon de cette zone humide - une cuvette reprise en zone inondable par le gouvernement wallon même si la commune affirmait le contraire - est énorme car elle absorbe énormément d’eau. En la supprimant, ils créent simplement les inondations de demain. Avec des gens qui vont acheter une maison et se retrouver bien vite les pieds dans l’eau. La commune leur dira quoi à ce moment-là : Vous auriez dû le savoir ? C’est un non-sens total."

"450 000 € la maison. Sacrée affaire…"

D’autant plus que pour le comité, l’argument financier avancé ne tient pas la route. "Les chiffres qui ont été avancés lors de la présentation par l’échevin sont faux. Ce ne sont que les chiffres de 2013 revus à la hausse. Avec des chiffres plus réalistes (140 par m2), on obtient des prix finaux - TVA et frais de notaire et d’enregistrement compris - de 440 000 ou 450 000 euros. Sacrée "affaire" pour une 2 façades, hein ! Et puis, qui sont les jeunes qui vont pouvoir sortir une telle somme ? D’autant plus que le promoteur annonce que ces prix pourront être revus…"

Enfin, last but not least, le comité pointe les nombreuses dérogations nécessaires pour mener à bien le projet. "Des dérogations au GCU, au PCDN, des incohérences vis-à-vis du grand étang situé dans la continuité de cette zone de ruissellement, les incohérences du dossier qui parle parfois de 90 cm de remblais nécessaires alors qu’il en faudrait 2 voire 3 mètres pour que le projet soit possible, etc. On a vraiment l’impression qu’avec ce dossier la commune essaie de faire passer quelque chose, ensuite elle voit ce que ça donne et au pire, ils adaptent… Sans oublier, comme avec le prix par exemple qu’ils balancent de fausses infos. C’est complètement dingue…" Gérald Vanbellingen