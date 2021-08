Un autre destin incroyable

S’il devait imaginer une suite à son film, Arthur Harari ne s’intéresserait pas à la vie d’Onoda après son retour au Japon - où, resté très nationaliste, il a notamment écrit ses Mémoires et organisé des camps de survie pour les enfants -, mais au jeune Japonais qui l’a retrouvé dans la jungle. "Son destin est incroyable. Il s’était juré de trouver trois choses : un panda sauvage, Onoda-San et le Yéti. Et il a effectivement d’abord trouvé le panda, puis Onoda. Comme il avait attiré beaucoup d’attention sur lui, il a réussi à réunir l’argent pour financier une expédition dans l’Himalaya, où il a prétendu avoir vu le Yéti. Il est finalement mort dans une avalanche là-bas… C’est dingue. D’une certaine façon, il a continué la folle aventure vécue par Onoda, mais avec ses propres règles. Car il n’avait pas de père, aucune autorité pour lui dire ce qu’il avait à faire et il en est mort. Alors qu’Onoda est mort de mort naturelle en 2014…", commente Harari.