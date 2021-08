Wall Street

Indécision. La Bourse de New York évoluait en modeste hausse mardi peu après l’ouverture, montrant peu de conviction après une séance mitigée la veille sur fond d’inquiétudes sur l’impact du variant Delta sur la croissance. L’indice Dow Jones grappillait 0,11 %, le Nasdaq 0,16 % et le S&P 500 0,12 %. Lundi, après des records de la semaine précédente, le Dow Jones avait perdu 0,30 % à 35 101,85 points. L’indice élargi S&P 500 avait lâché 0,09 % à 4 432,35 points, tandis que le Nasdaq, à forte coloration technologique, avait avancé de 0,16 % à 14 860,18 points. Les investisseurs attendent l’adoption probable par le Sénat du projet de loi de modernisation des infrastructures de Joe Biden de 1 000 milliards de dollars. Un vote à la Chambre des représentants est encore nécessaire ensuite. Ces dépenses iront dans les transports, le haut débit et peuvent aider à stimuler l’économie. (AFP)