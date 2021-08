5 bonnes raisons d’aller en Bretagne

1 Les 7 îles

Depuis la plage de Perros-Guirec, Armor Navigation vous emmène pour une balade de deux heures trente au large de sept îles, dont une seule, l’île aux Moines, permet de mettre de pied à terre. L’archipel abrite 27 espèces d’oiseaux nicheurs parmi lesquels 12 espèces d’oiseaux marins, soit plus de 23 000 couples. Les commentaires, très vivants et en direct, permettent de comprendre cette étonnante organisation de l’avifaune.

2 Le jardin du Kestellic

Cet endroit unique présente cinq jardins remarquables comptant 1 800 espèces réparties sur un relief de pentes, de petites vallées, de promontoires tombant parfois à la verticale dans la rivière du Jaudy.

3 Le château de Tonquedec

Ce château présente un ensemble tout à fait exceptionnel avec ses onze tours dont deux donjons reliés à l’édifice principal par des ponts-levis. L’édifice est un témoin majeur de l’architecture militaire du Moyen-Âge. Il permet également de découvrir les savoir-faire des artisans, l’art de la guerre et la vie quotidienne dans un château fort entre le XIIe et le XVIe siècle.

4 L’abbaye de Bon-Repos

Le plus intéressant dans l’abbaye, située le long du canal de Nantes à Brest, outre son histoire, est la manière dont elle a été sauvée après avoir été vendue en 1791 comme bien national. En 1986, des scouts, agriculteurs, chantiers de jeunes, entreprises locales se sont attelés aux premiers travaux de nettoyage et de déblaiement. L’association des Compagnons de l’abbaye de Bon-Repos était née. Non seulement elle a restauré l’abbaye, mais elle l’a ancrée dans la modernité en y installant des résidences d’artistes.

5 Le château des Rohan

Encore un château ? Oui, mais le dynamisme des animateurs qui revêtent casque et armure pour mieux retracer la vie de l’époque suscite un vif intérêt chez les visiteurs qui préfèrent s’initier au tir à l’arbalète et au combat de lances que de subir un interminable cours d’histoire. Au cœur de Pontivy, le château des vicomtes de Rohan est l’un des derniers châteaux forts construits en Bretagne.