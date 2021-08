Accalmie à Eubée, inquiétude dans le Péloponnèse

Près de 900 pompiers grecs et étrangers semblaient mercredi "prendre lentement le contrôle" de l’incendie qui ravage depuis neuf jours l’île grecque d’Eubée. "Hier nous avons vu le soleil pour la première fois depuis des jours", a assuré Yiannis Kontzias, le maire de la ville d’Istiaia, sur l’île d’Eubée, menacée par le brasier pendant des jours.

En revanche, la situation dans une partie de la péninsule du Péloponnèse, qui abrite des forêts épaisses et de profonds ravins, suscitait l’inquiétude. Selon Christos Lambropoulos, gouverneur adjoint de la région d’Arcadie en partie embrasée, les secours concentrent leurs efforts pour éviter que le feu n’atteigne le mont Ménale, couvert d’une épaisse forêt. Dans la région de Gortynie, une vingtaine de villages ont été évacués devant l’avancée des flammes.

Mobilisation internationale

Dans l’ensemble de la région, près de 580 pompiers, dont 139 Français, bataillaient jour et nuit contre le feu, équipés de 181 véhicules. Devant l’ampleur de la catastrophe qui a débuté le 27 juillet, de nombreux pays, notamment européens, ont envoyé plus de 1 200 renforts, des véhicules et du matériel. L’Allemagne a ainsi déployé 220 pompiers en Grèce.

Trois personnes ont trouvé la mort dans ces violents incendies qui ont ravagé plus de 90 000 hectares depuis le 29 juillet, selon le Système européen d’information sur les feux de forêts (Effis), et entraîné la fuite de milliers d’habitants de plusieurs régions. (AFP)