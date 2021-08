Ait El Hadj est prêt à rivaliser avec les nouveaux venus

conference league Anouar Ait El Hadj a été la révélation de la saison dernière. Mais, pour le moment, après quatre matchs officiels, son compteur est bloqué à… zéro titularisation et quatre montées au jeu, alors qu’il espère débuter sa première rencontre ce jeudi contre Laçi pour vraiment lancer sa saison.

28 minutes contre l’Union, 1 à Eupen, 20 à Laçi et 15 contre Seraing : voilà jusqu’à présent le temps de jeu du petit marathonien du Sporting. Avec plus de 12 km parcourus par match et un bilan de 25 titularisations et quatre (beaux) buts, le Molenbeekois était une des seules satisfactions de la saison passée. Sa montée en puissance a fait rêver des milliers de jeunes à Bruxelles. Il a également été suivi par Roberto Martinez et par l’équipe du Maroc qui rêve de le voir porter ses couleurs.

1,5 kilo superflu

Comment, alors, expliquer qu’Ait El Hadj n’ait pas encore été au coup d’envoi une seule fois, alors qu’Anderlecht a débuté la saison avec un 1 sur 6 ? Visiblement, il n’était pas très affûté pour sa reprise, le 25 juin. Sa saison s’était terminée le 4 juin, avec un match au Kazakhstan (1-3, 71 minutes de jeu) avec les U21 belges. Puis le milieu offensif a lâché les rênes après une longue saison. Il est parti en vacances à Dubaï et - en se disant que la saison serait longue - il a surtout essayé de recharger ses batteries et de laisser son corps au repos. Résultat : un léger surpoids à son retour à Anderlecht, le 25 juin, soit 11 jours après les autres. "Il s’agissait d’1,5 kg, qui a disparu entre-temps", nuance son entourage.

Sa montée au jeu contre Seraing n’était pas encore très bonne, mais au sein du club, on nous assure qu’aux entraînements, les signaux sont positifs. Le Diablotin est prêt à affronter la concurrence d’Olsson et Refaelov ou de Verschaeren dans un secteur de jeu où, vu le recrutement, les places seront plus chères que la saison passée.

Pas de panique

Le joueur, lui, ne panique pas. Il reste au moins 40 matchs et probablement plus de 50 au programme si Anderlecht va loin en Coupe d’Europe et en Coupe de Belgique. Mais ce troisième tour retour est une opportunité de montrer qu’il est sur la bonne voie et qu’il faudra compter sur lui.

Vincent Kompany n’a pas voulu confirmer qu’Ait El Hadj débutera, mais il a évoqué sa situation. "Il est jeune et il y a de la concurrence. Qu’il n’ait pas encore débuté ne change rien à son talent ni à ses perspectives. Cette situation permet à un joueur d’apprendre à se connaître. C’est une phase importante dans la carrière. Et vu que je peux opérer cinq changements, beaucoup de joueurs peuvent se montrer. Quand quelqu’un retrouve la forme, c’est facile pour un coach de s’en apercevoir."

Yves Taildeman