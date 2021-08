Ambiance tropicale pendant trois jours à la ducasse

L’ASBL Artists’team, chapeautée par Aurélie Bachy et Teddy Cauvin, relance la ducasse de Basècles après une année 2020 qui n’a pas permis l’organisation de l’événement. Forcément, les membres de l’association sont heureux de pouvoir accueillir à nouveau du monde sur la place de Basècles ces 13, 14 et 15 août.

"Cette année, le programme sera évidemment plus light à cause du Covid, indique Aurélie Bachy. Néanmoins, nous sommes très contents car, malgré la crise et le peu de temps que nous avons eu pour organiser cette ducasse, les artisans ont répondu nombreux à notre appel."

La ducasse s’articulera autour de trois grosses activités : l’afterwork ce vendredi 13 août à partir 17 heures, le marché artisanal samedi dès 9 heures et la brocante dimanche dès 9 heures. "La nouveauté cette année, c’est la présence de food trucks, précise Aurélie. Nous avons décidé de mettre à l’honneur des commerces ambulants food trucks en leur proposant de venir s’installer gratuitement après cette année Covid assez compliquée. Il y aura différentes spécialités au menu. Et notre réputé Tiki bar sera présent les trois jours pour permettre aux visiteurs de déguster de délicieux cocktails. Nous avons aussi prévu des châteaux gonflables pour les enfants."

L’association, qui avait lancé l’élection Ambassadrices et Ambassadeurs de Belœil, a aussi un autre projet dans les cartons. "L’année prochaine, nous organiserons un salon du bien-être dans l’entité de Belœil. Il devait avoir lieu en 2020 à la Pommeraie mais ça n’a pas été possible avec le Covid", souligne encore Aurélie.

Infos sur la page Facebook "Ducasse de Basècles".G.Dx