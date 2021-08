Après l’urgence, la réflexion

À la suite des inondations de la mi-juillet dans la province, les ingénieurs du bureau Greisch ont été sollicités par certaines communes pour réaliser les expertises d’urgence des bâtiments sinistrés.

"On a dégagé une dizaine d’ingénieurs durant deux semaines sur le terrain pour donner un avis sur la sécurité des immeubles sinistrés, explique Luc Dumortier, administrateur. "L’objectif était de savoir si la maison menaçait le domaine public ou les occupants eux-mêmes. On était dans une situation de guerre avec des questions de sécurité." "On a donné un avis à un moment où on avait encore 1 mètre à 2 mètres d’eau avec des risques pour les gens qui se trouvaient à l’intérieur des habitations."

Réparer ou démolir

Au total, 50 maisons par jour devaient être analysées par des équipes de deux ingénieurs en stabilité sur les deux semaines, accompagnés de la police, de l’armée et d’un agent technique de la commune. Ils se sont rendus à Pepinster, Verviers, Ensival, Olne… "On a encore des demandes individuelles."

Aujourd’hui, la guerre est finie, "on a plus de recul, une autre analyse peut être faite avec d’autres critères". Désormais, "on est dans une question d’évaluation coût reconstruction/réparation des maisons dégradées par les eaux", précise l’administrateur. Une question qui n’est plus du ressort du bureau Greisch (qui a remis son rapport aux bourgmestres) mais des experts d’assurances et des communes.

Un jeu financier a débuté entre les deux acteurs. Pour les experts d’assurances, beaucoup de maisons pourraient être renforcées, ce qui coûterait moins cher qu’une démolition, mais certains, comme le bourgmestre de Pepinster, assureur lui-même, ne sont pas du même avis. C’est une autre bataille…

Aude Quinet