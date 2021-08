Avis des brokers

Ahold Delhaize (+3,3 % à 27,74 euros) a vu ses objectifs relevés à deux reprises à la suite de la publication des résultats semestriels supérieurs aux attentes, de 25 vers 27 euros chez Jefferies ("conserver") et de 27,5 vers 30 euros chez Degroof Petercam ("acheter"). Chez le premier courtier, c’est la bonne santé des dépenses de consommation aux États-Unis qui est mise en avant. Chez le second, c’est le relèvement des objectifs de la direction pour l’ensemble de l’année qui justifie la hausse de l’objectif. Proximus (-0,4 % à 17,47 euros) a été confirmée à "sous-pondérer" chez le courtier anglo-saxon JP Morgan Cazenove, l’objectif étant relevé de 17 vers 19 euros. Cette révision fait suite à l’annonce des résultats pour le deuxième trimestre, qui ont permis de légèrement relever les attentes de l’analyste. "Nous continuons toutefois de penser que la valorisation du groupe reste trop élevée, et nous continuons de préférer un groupe comme Telenet par rapport à Proximus ou Orange Belgium". Jensen Group (+0,7 % à 30,55 euros) a été confirmé à "accumuler" chez KBC Securities, l’objectif étant remonté de 28,5 vers 33 euros à la suite de la publication de résultats supérieurs aux attentes durant le premier semestre 2021. "Nous avons été impressionnés par le niveau du carnet de commandes, qui est ressorti 25 % au-dessus du niveau de l’année dernière." L’analyste souligne toutefois le manque de visibilité dans plusieurs des régions où le groupe opère, avec un retour à la normale qui n’est pas prévu avant 2022. G.Se.