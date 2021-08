Bruxelles Des places de spectacle gratuites pour les 65 ans et plus

La Ville de Bruxelles offre à ses seniors des places pour assister gratuitement à un spectacle de leur choix. La commune entend ainsi favoriser l’accès des seniors à la culture et susciter l’envie de découvrir de nouveaux lieux et spectacles. Cette année, les partenaires sont Les Brigittines, les Riches-Claires, Bozar, le Théâtre de Poche, le Théâtre des Galeries, le Théâtre des Martyrs, le Théâtre Les Tanneurs, le Théâtre national, le Théâtre royal du Parc. Pour obtenir ces places, il faut compléter un talon-réponse à demander et l’envoyer par mail à ticket.senior@brucity.be avant le 20 septembre. S.E.M.