Comment se rendre en bretagne

En train : de nombreuses villes sont desservies par le TGV via Paris.

En voiture : Cela reste le meilleur moyen pour se déplacer en Bretagne profonde. Depuis Bruxelles, venir par Paris et Rennes ou bien préférer la route moins fréquentée via Amiens, Rouen, Caen et puis Saint-Malo.

Se renseigner

Côtes d’Armor 7 rue Saint-Benoît, 22000 Saint-Brieuc, 00.33.2.96.58.06.58

Côte de Granit rose 2, quai d’Aiguillon, 22300 Lannion, 00.33.2.96.05.60.70

Cœur de Bretagne http ://www.coeurdebretagne.bzh