Numérique TikTok devient l’appli la plus téléchargée au monde, devant Facebook

TikTok a pris la place d’application mobile la plus téléchargée au monde en 2020, devant Facebook et ses messageries, un signe que la pandémie a amplifié le succès de la plateforme de vidéos légères au-delà de son public initial, les adolescents. Selon le cabinet App Annie, l’appli détenue par le groupe chinois ByteDance est arrivée en tête des téléchargements l’année dernière, suivie par Facebook, Whatsapp, Instagram et Messenger. (Belga)