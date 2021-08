Fléron Cinéma en plein air

Après l’édition de 2019 ayant accueilli plus de 2 000 personnes, le service de la culture de la commune de Fléron relance le concept de cinéma en plein air. À l’affiche ? Harry Potter à l’école des sorciers, le premier film adapté de la saga de J.K. Rowling. Si vous aimez regarder un film à la belle étoile, rendez-vous le 27 août prochain, sur le site du terrain de football de Fléron (avenue de l’Espace Sport). N’oubliez pas votre plaid ! Des chaises seront disponibles sur place mais en nombre limité. Avant la diffusion du film, prévue à 21 h, il sera possible de prendre part à une initiation de quidditch. Accès gratuit au site dès 19 h. Groupes de maximum huit personnes (enfants jusqu’à 12 ans non compris). J. Def.