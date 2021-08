Cinéma Coproduction belge sur Ennio Morricone à la Mostra de Venise

Le documentaire Ennio réalisé par Giuseppe Tornatore, qui revient sur la vie du compositeur Ennio Morricone décédé l’an dernier, sera présenté en première mondiale au 78e Festival international du film de Venise, ont indiqué les organisateurs de la Mostra mercredi. L’œuvre est une coproduction italo-belgo-sino-japonaise. Le producteur belge est Peter De Maegd, de la compagnie Potemkino. Ennio Morricone, l’un des compositeurs les plus influents et productifs du XXe siècle, a signé plus de 500 bandes sons de films.

"C’est un portrait unique et intime, extrait de plus de 40 heures d’images filmées avec le Maestro lui-même et plus d’une centaine d’entretiens", explique Peter De Maegd. La Mostra est programmée du 1er au 11 septembre. (Belga)