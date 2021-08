Justice L’avocat du Néerlandais antivax veut soumettre Marc Van Ranst à un examen psychiatrique

L’avocat de Willem Engel, le Néerlandais qui poursuit Marc Van Ranst pour calomnies et diffamation, a demandé mercredi au tribunal correctionnel de Malines de soumettre le virologue belge à une expertise psychiatrique. Le plaignant reproche à Marc Van Ranst de l’avoir à plusieurs reprises dénigré en ligne et dans un article de journal pour sa remise en cause du coronavirus et son attitude antivaccin. Le parquet a plaidé l’irrecevabilité des poursuites, au motif que si les faits étaient avérés, ils constitueraient un délit de presse et relèveraient dès lors de la cour d’assises et non du tribunal correctionnel. (Belga)