Giec et Google. À la suite du rapport du Giec, les recherches sur le changement climatique ont augmenté sur Google. La Belgique se hisse même dans le top 3 des pays ayant le plus recherché d’informations sur le Giec ces derniers jours. Elle se place derrière la France et le Luxembourg, mais devant la Suède et les Pays-Bas. Les internautes belges ne se limitent pas à vouloir s’informer, ils veulent aussi passer à l’action, aux opérations concrètes. C’est pourquoi ils recherchent des actions qu’ils pourraient mettre en place pour lutter contre le changement climatique. "Comment aider avec les inondations" et "Comment contribuer à la lutte contre le changement climatique" sont les questions les plus fréquentes ces derniers jours. Les feux de forêt ont aussi fait l’objet de nombreuses recherches au cours de la semaine écoulée, tandis que les inondations ont fait l’objet de nombreuses recherches au cours du mois écoulé dans le monde entier.

Cet intérêt pour les éléments qui se déchaînent, en Wallonie et ailleurs dans le monde, se confirme également dans le classement des articles les plus consultés par nos lecteurs sur notre site LaLibre.be.