Immobilier Revenus locatifs en hausse pour Aedifica

Les revenus locatifs de la société immobilière Aedifica ont progressé de 18 %, à 108,3 millions d’euros au 30 juin 2021, a fait savoir l’entreprise active dans six pays européens et au Royaume-Uni. Le patrimoine immobilier global s’élevait à 4,4 milliards d’euros au 30 juin, en hausse de plus de 606 millions d’euros (+16 %) par rapport à fin 2020. L’entreprise confirme ses prévisions pour l’ensemble de l’année et prévoit un dividende brut de 3,3 euros par action. (Belga)