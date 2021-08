Musique Un festival "Littérature passion"

La commune de Bannon, haut perchée dans les Alpes de Haute-Provence, abrite la plus belle librairie de France en milieu rural : Le Bleuet, avec plus de cent mille livres en rayon et de nombreuses rencontres proposées par Isabelle et Marc Gaucherand, perpétuant la tradition littéraire de cette région française qui vit grandir Bosco, Camus, Char et Giono. Avec le domaine vinicole proche, en plein Lubéron, des Davids de la Belge Sophie Leclercq, ils inaugurent ce jeudi 12 août (jusqu’à samedi) le premier festival Littérature passion destiné à devenir annuel. Avec des lectures, concerts et rencontres au Bleuet et au chai très contemporain des Davids, entre des auteurs comme Maylis de Kerangal, Vinciane Despret, Stefan Hertmans, Jonathan Coe qui y fêtera ses 60 ans, Laure Adler, Céline Curiol. G.Dt

Infos : www.lebleuet.fr