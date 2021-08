Sécurité informatique Norton rachète Avast

Le groupe américain de sécurité informatique NortonLifeLock a annoncé avoir trouvé un accord afin de racheter son concurrent tchèque Avast pour plus de 8 milliards de dollars, en vue de créer un géant de l’antivirus grand public. NortonLifeLock explique dans un communiqué que l’opération valorise Avast entre 8,1 et 8,6 milliards de dollars selon les modalités financières qui seront retenues par les actionnaires du tchèque. Le nouvel ensemble totalisera plus de 500 millions d’utilisateurs dans le monde. (AFP)