Le Fonds Venture Philanthropy, géré par la Fondation Roi Baudoin, a investi plus de 1,7 million d’euros dans 25 organisations et associations à vocation sociale. L’objectif est de soutenir l’inclusion sociale en Belgique en offrant aux associations et organisations un soutien structurel pour les aider à se développer et ainsi, à étendre leur impact sociétal.