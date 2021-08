Belgique

Politique | Les Pays-Bas et l’Allemagne ont fait volte-face concernant le retour des réfugiés afghans. Une situation qui met un peu plus la pression au secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration, Sammy Mahdi (CD&V). p.6

Justice | Les parents de douze mineurs de 16 et 17 ans ont contesté en justice que leur enfant puisse être vacciné contre le Covid sans leur autorisation. p.6

Wallonie | Après les inondations, les sinistrés espèrent de bonnes nouvelles auprès de leurs compagnies d’assurances. Le ministre-Président Elio Di Rupo (PS) est face à des négociations cruciales. Un accord en la matière est très attendu. p.7

International

Pologne | La coalition conservatrice-nationaliste au pouvoir en Pologne a éclaté après que le Premier ministre Mateusz Morawiecki eut annoncé la démission de son adjoint, chef d’un des trois partis de la coalition. pp.12-13

Maroc | Le chef de la diplomatie israélienne, Yaïr Lapid, est arrivé mercredi au Maroc pour une première visite dans le royaume d’un haut responsable de l’État hébreu, sept mois après la normalisation des relations entre les deux pays. p.14

États-Unis | Joe Biden réunira en décembre des chefs d’État et de gouvernement, ainsi que des responsables du monde des affaires et de la société civile, pour un "sommet pour la démocratie" virtuel - un défi lancé à la Chine et à la Russie. p.15

Planète

Sécurité alimentaire | L’Afsca poursuit le rappel de produits alimentaires contaminés par de l’oxyde d’éthylène, un désinfectant interdit en Europe. p.17

Algérie | Les pompiers, soutenus par des militaires et des volontaires, luttaient mercredi pour tenter d’arrêter la course folle des flammes qui ravagent depuis deux jours le nord de l’Algérie. Cette région est confrontée à de multiples incendies qui ont fait au moins 69 morts. p.19

Économie

Distribution | Fin de "l’effet confinement" pour Ahold Delhaize, qui voit ses bénéfices diminuer au deuxième trimestre de cette année. Néanmoins, les ventes se portent mieux qu’avant la crise et le groupe révise ses prévisions à la hausse. p.21

Assurances | Ageas a vu son encaissement progresser de 11 % au premier semestre par rapport aux six premiers mois de l’année 2020, pour atteindre 22,2 milliards d’euros. p.23

Transport aérien | En raison de la flambée de cas de Covid, la compagnie aérienne Air Belgium propose aux voyageurs à destination de la Martinique de reporter leurs vols à une date ultérieure ou de bénéficier d’un remboursement total de leurs billets d’avion. p.23

Sports

Football | Lionel Messi a été officiellement présenté comme joueur du PSG. Reste maintenant un mois, sans doute, avant de le voir à l’œuvre car il est hors de condition. p.31

Cyclisme | Remco Evenepoel sera présent au départ des championnats d’Europe de cyclisme qui auront lieu du 8 au 12 septembre à Trente en Italie. p.33

Tennis | Greet Minnen s’est qualifiée pour le 2e tour du tournoi de Landisville, en Pennsylvanie. p.33