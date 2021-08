Et de huit ! Le Bel 20 gagnait finalement 0,25 % mercredi, à 4 339,95 points pour une huitième séance consécutive de hausse. Les résultats publiés par Aedifica (121,60) et Ageas (45,24) faisaient reculer ces actions de 1,54 et 1,97 %, Ageas ayant perdu jusqu’à 3,8 % en début de journée. UCB (96,94) était en tête des hausses avec un gain de 1,42 %, Solvay (117,35) progressant de 1,16 %. Colruyt (48,35) valait 1,21 % de plus que la veille, Ahold Delhaize (27,74) bondissant de 3,33 % après résultats. Bpost (8,47) perdait 2,08 % supplémentaires. Euronav (6,89) et Tessenderlo (37,00) progressaient de 2,6 et 3,5 % tandis que AudioValley (3,71) bondissait de 6 %, Hamon (0,94) récupérant 6,3 %. Nyxoah (25,85) plongeait de 6 % alors que IBA (17,00) remontait de 3,3 %. Hyloris (14,35) gagnait 2,5 % supplémentaires. (Belga)