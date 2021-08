"Ce sont surtout les nouveaux clubs qui vont profiter des JO"

Entretien Jean-François Jourdain

Élu président de l’ARBH avec le score de 88 % en juin dernier, Patrick Keusters n’a pas tardé à connaître le premier grand moment de joie de sa présidence. Ce titre olympique, pour espéré qu’il fût, ne pourra manquer de venir mettre du beurre dans les épinards d’une fédération qui, comme toutes ses consœurs, a souffert pendant la crise du Covid. Inutile de rappeler l’arrêt de la compétition 2019-20 à mi-chemin et l’annulation pure et simple de la compétition 2020-21, à l’exception des Divisions d’Honneur masculine et féminine.

Patrick Keusters a fait un bref aller-retour, le week-end dernier, de ses vacances dans le Midi pour participer à la fête mise sur pied pour les Red Lions sur la place Rogier. "L’or, c’était le discours d’avant-JO, se rappelle-t-il. C’était avant tout la volonté des joueurs. En tant que dirigeant, on ne peut qu’espérer d’aller toujours plus haut. Notre médaille d’argent de 2016 était déjà magnifique, même si elle avait déçu les joueurs. Il ne faut pas la banaliser ! Ce qui est sûr, c’est que l’ambition du titre olympique s’est forgée sur le podium de 2016. Ils ont fait un parcours extra, un seul match nul dans la seule rencontre qui était sans enjeu. Et pourtant, on voit à quel point notre titre n’a tenu qu’à un fil."

Haro sur les shoot-out

Le président fait allusion aux shoot-out, qu’il avoue ne pas porter dans son cœur. "Je n’aime pas trop parce que c’est trop technique et que constamment des interprétations arbitrales entrent en jeu. C’est une phase artificielle, créée de toutes pièces pour le spectacle, et qui n’est pas la façon la plus sportive selon moi de faire tomber la décision. On me dira que cette phase nous a permis de gagner la Coupe du monde et les JO chez les Messieurs, mais en revanche elle nous a beaucoup desservis chez les Dames."

Y a-t-il eu chez Patrick Keusters des moments de doute ? "Pas vraiment. Il y a eu quelques inévitables passages à vide mais courts. L’Espagne a mené longtemps à la marque mais je n’ai jamais douté car nous savons bien que nous sommes plus forts qu’eux. Contre l’Inde c’était plus délicat, car on les connaît moins et aussi qu’ils sont en pleine ascension après des années d’éclipse. Mais les joueurs ont beaucoup de confiance en eux et eux, ils n’ont jamais douté."

Ce titre olympique va évidemment à nouveau booster le nombre de candidats membres à l’ARBH. Rappelons qu’au changement de siècle, les hockeyeurs étaient 13 500, alors qu’aujourd’hui on est à 53 000 ! "Ca dépend où !" admet le président fédéral. "La croissance importante des dix dernières années est essentiellement due à la prolifération de nouveaux clubs et de nouveaux terrains. Ce sont eux qui pourront absorber la croissance. Du côté des grands clubs, on est un peu limité partout, même si le Beerschot, et plus récemment la Gantoise, ont déménagé afin de pouvoir s’agrandir. Mais tout le monde n’en a pas la possibilité. On espère, d’autre part, pouvoir continuer à compter sur les pouvoirs publics pour poursuivre la construction de nouveaux terrains. La crise du Covid n’a pas fait reculer les chiffres, car au contraire les membres ont très faim de hockey après l’interruption forcée, mais elle a freiné beaucoup d’initiatives importantes comme les formations arbitrales ou de coaching, indispensables pour pouvoir faire face à l’affluence."

Record de couverture médiatique

En tout cas, on a rarement vu autant de hockey dans les médias, et spécialement à la télévision. Il y a dix ans, on aurait eu peine à s’imaginer que le JT de 13 h à la RTBF allait commencer avec 38 minutes de retard à cause d’un match de hockey, et que le même JT soit prêt à s’interrompre à tout moment pour la montée sur le podium. "Tout à fait ! L’engouement est là, la couverture médiatique a battu des records, même en Flandre. On espère juste que cela va suivre au niveau des clubs, car notre compétition domestique, pourtant l’une des plus attractives du monde, est encore largement sous-couverte. Au niveau du sponsoring, des contrats doivent encore être renouvelés et ça s’annonce très bien. Là aussi, il faut que les clubs en profitent, car le Covid a vidé les caisses. Il n’y a heureusement pas eu d’accident au niveau des clubs, mais ils sortent de 18 mois de quasi-inactivité. Je précise à ce propos que sans la scission de 2012, on n’y serait pas parvenu car pour donner un exemple, Topsport Vlaanderen et le Bloso donnent chacun un million par an depuis."

Et la suite ? L’après-McLeod ne sera pas forcément évident à gérer. "On n’a pas d’appréhension car sinon on aurait opté pour une autre solution. Michel van den Heuvel fait déjà partie du staff depuis des années, il a les qualités techniques, l’expérience et une bonne fibre humaine. Pour ce qui est des joueurs, seul Thomas Briels a annoncé son départ, et dans le noyau élargi il y a quand même plusieurs noms de joueurs en pleine progression. La prochaine échéance n’est que dans un an et demi, on y sera vite !"