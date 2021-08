C’est beau la Bretagne, même quand il pleut

Tous les marins qui se souviennent

Des barques qui jamais ne reviennent

Ont une envie de la mer quand même au fond des yeux

Qu’elle est belle ma Bretagne quand elle pleut", chantait Jean-Michel Caradec voilà plus de quarante ans. Le gentil poète breton n’est hélas plus de ce monde mais il continue de pleuvoir sur la Bretagne, en particulier cet été.

Les amoureux de la région le savent. Ce n’est pas ici qu’il faut venir pour parfaire son bronzage ou profiter de la plage. même si on est parfois agréablement surpris. Par temps couvert, le soleil caché derrière les nuages se chargera de vous donner un teint hâlé, plus durable et moins agressif pour la peau que celui de la Méditerranée.

Astérix vantait déjà à son époque "le climat vivifiant de l’Armorique". Les habitants d’aujourd’hui préféreront vous dire qu’en Bretagne, "il fait beau plusieurs fois par jour".

Peu de différence avec chez nous alors ? Pas vraiment. Si à la côte belge, les loisirs par temps de pluie consistent trop souvent à fréquenter les restaurants et tea-rooms, en Bretagne, le climat volontiers capricieux n’enlève rien à un des plus beaux paysages de France. Il y règne une température relativement douce qui en fait une destination à découvrir en dehors de la haute saison.

Impossible de passer en revue une région aussi riche à tout point de vue. Concentrons-nous sur une partie des Côtes d’Armor, qui répond au joli nom de Côte de Granit rose. De Perros-Guirec à Trebeurden en passant par les Sept îles, Pleumeur Bodou et Tregastel, ce petit coin de Bretagne long de 12 km à peine, est une destination vibrante, colorée, parfumée à l’iode. Tout à tour dorés, rosés, bruns ou plus pourprés, ses immenses cailloux délivrent des paysages de carte postale. Seules deux autres côtes du monde, en Chine et en Corse, peuvent se targuer d’avoir cette couleur.

Que l’on soit sportif, amateur de circuits à pied ou à vélo, sans parler des loisirs aquatiques, amateur de vieilles pierres, de folklore ou de bonnes tables, il y en a pour tous les goûts.

Commençons par la côte proprement dite avec une balade à Tregastel sur la presqu’île Renote : on y parcourra deux kilomètres offrant des points de vue magnifiques notamment sur les 7 îles (vois encadré), le château de Costaérès ou encore le phare de Men Ruz. On partira à la découverte de Trébeurden et de son port pour terminer par un passage sur la digue de la plage de Tresmeur.

Un petit détour par la Côte sauvage, située un peu plus à l’est, nous conduira à la distillerie Celtic Whisky, une des plus titrées de France, dans un cadre merveilleux face à l’île Bréhat. Le temps de découvrir les secrets de la fabrication artisanale et l’on partira vers Tréguier dont la cathédrale dédiée à Saint-Tugdual, un des sept saints fondateurs de la Bretagne, est reconnue comme l’une des plus belles du pays breton.

Toujours sur la Côte sauvage, on ira admirer le site du Gouffre de Castel Meur et son rivage découpé et frangé de récifs.

De retour sur la Côte de Granit rose, on fera un saut au Manoir de Goaz Froment, un manoir breton chargé d’histoire. Accompagnés des propriétaires des lieux, Blanche et Olaf, on découvrira ce coin de paradis bucolique qui propose hébergement touristique, atelier d’artistes et événements culturels.

On prendra congé de la partie maritime des Côtes d’Armor en passant par Lannion, ville d’art et d’histoire dont l’église de Brélévenez domine la cité du haut de son escalier de 142 marches. À découvrir aussi la galerie de l’Imagerie, un des espaces les plus importants consacré à la photo en France.

La Bretagne ne se résume pas qu’à sa façade maritime. C’est pourquoi il est intéressant de descendre vers le sud de la péninsule en traversant la région baptisée avec à-propos Cœur de Bretagne.

Moins fréquentée, elle est riche en petits villages pittoresques et en patrimoine remarquable.

On s’arrêtera à Pontivy où l’office de tourisme, installé sur une péniche, est un point de chute idéal pour découvrir toutes les richesses de cet étonnant territoire, dont un musée consacré à l’électricité sur le lac de Guerlédan.

Pour se reposer de son voyage, le domaine des Camélias est un vrai petit paradis champêtre. Béatrice la patronne a rénové l’ancienne étable pour un espace dédié aux chambres d’hôtes confortables et spacieuses.

Côté restauration, on en trouve pour tous les goûts et toutes les bourses, dans les cadres les plus originaux. Sur la côte, l’Instant T à Kerbors nous accueille dans son esprit brocante avec des plats à l’ardoise pour un rapport qualité-prix très convenable. Un peu plus chic, La Maison à Terbeurden et surtout La grève blanche le long de la mer à Tregastel sont deux étapes recommandables.

À l’intérieur des terres, l’épicerie-restaurant Minutes papillons situé à Baud propose des menus bios et légers tandis que Merlin les pieds dans l’eau vous enchantera grâce à ses produits locaux et bio provenant tout droit du marché. Avec en prime une vue splendide sur le lac de Guerlédan.

Une visite sur la Côte de Granit rose ou dans le Cœur de Bretagne confirme que la Bretagne n’a plus rien à voir avec les clichés des années 70. Il y a désormais bien d’autres distractions que d’écouter les joueurs de biniou et plein d’autres choses à déguster que les crêpes au sarrasin accompagnées d’un bol de cidre.

Géry de Maet