Charlotte Creplet, entrepreneuse et thérapeute qui fonctionne à l’impact

Tout est allé très vite. Le 15 mars 2020, alors que la Belgique entre dans sa première phase de confinement pour cause de Covid-19, Charlotte Creplet, qui dirige déjà l’agence de marketing digital "Clyde and Bonnie" avec son mari Nicolas Hubin (il est Clyde, elle est Bonnie), crée l’Agence digitale solidaire (ADS). Une première en Belgique. L’idée de ce couple de Bruxellois habitué à gérer des budgets pour de "grands comptes" ? Mettre leur expertise au service d’entrepreneurs bruxellois (commerçants, restaurateurs, indépendants, TPE…) pour les aider à surmonter une crise qui s’annonce longue et douloureuse.

À 42 ans, Charlotte Creplet ne semble pas effrayée par la charge de travail et la multiplication des tâches. Maman de deux jeunes enfants et doctorante à l’ULB, elle mène une double vie professionnelle : entrepreneuse et thérapeute. "Je me considère, d’abord, comme entrepreneuse, même si les deux se rejoignent, dit-elle. Dans mon activité de thérapeute de couple et de sexologue, j’ai aussi une démarche entrepreneuriale." En septembre, elle lancera en effet "Welcome to the Moon", une application de coaching proposant des programmes en ligne pour être plus épanoui dans sa vie intime. Dans les deux cas, ajoute-t-elle, l’objectif est le même : accompagner les gens pour atteindre un objectif en utilisant les outils digitaux.

Boucle vertueuse

Revenons-en au 15 mars 2020 et à l’Agence digitale solidaire. Charlotte Creplet connaît bien le monde des agences digitales belges. Développer un site ou une application d’e-commerce, par exemple, ne s’improvise pas et coûte plusieurs milliers d’euros. Pour des petits commerçants et des indépendants, c’est no way ! Or, pour espérer surmonter la pandémie, le digital s’avère être une voie intéressante, voire indispensable. "L’envie était, d’emblée, de rendre service à toutes ces personnes en leur facilitant l’accès à des outils existants et en leur apportant un coaching pour les aider à bien s’en servir", expose l’entrepreneuse. La crise sanitaire lui a-t-elle servi de déclic pour se muer en "entrepreneuse sociale" ? "C’était déjà une envie latente chez moi, répond-elle. À côté de notre agence Clyde and Bonnie, on avait déjà créé la Skillsfactory chez BeCentral, qui est un centre de formation en marketing digital pour aider les gens au chômage à se reconvertir." Lorsque la pandémie a démarré en Belgique, Skillsfactory était en pleine session de formation. Charlotte Creplet et Nicolas Hubin se disent qu’il y a une très belle opportunité de confronter leurs "étudiants" à des cas très pratiques et de créer une boucle vertueuse au bénéfice de personnes qui en avaient vraiment besoin à ce moment-là. "Ils étaient ravis de pouvoir apprendre, sous notre supervision, en se rendant utiles. De l’autre côté, on a accompagné plus de 400 commerçants bruxellois à se digitaliser, dont certains savaient à peine comment fonctionnait un mail."

Accompagnement humain

Aujourd’hui, l’Agence digitale solidaire emploie quatre personnes et continue à fonctionner au gré des demandes et des soutiens publics. Plusieurs communes bruxelloises et l’agence hub.brussels font notamment appel aux services de ADS. "Ce qui m’intéresse, avec ce projet, c’est de voir l’impact positif qu’on peut avoir en peu de temps. Je cite souvent l’exemple de la Coutellerie du Roi, un commerce historique qui se trouve Passage du Nord, à Bruxelles. Ils se sentaient complètement dépassés par la situation. On les a aidés à se lancer sur Shopify, avec de chouettes résultats." Charlotte Creplet insiste sur l’accompagnement humain de la démarche. "C’est une cible pour laquelle il est important de mettre de l’humain dans ce qui est proposé. Sans coaching, ces personnes éprouvent rapidement beaucoup de difficulté. La technologie les effraie probablement un peu, mais il y a aussi un sentiment de solitude face aux difficultés. Les renvoyer vers des tutoriels ne suffit pas. L’ADS repose donc sur le ‘faire ensemble’, même si ça doit se faire par écrans interposés pour cause de Covid."

Pas de retour au "business as usual"

Quand on lui demande quel est le business model permettant de faire tourner l’entreprise Creplet-Hubin, "Bonnie" rigole. "Je ne crois pas en l’altruisme pour l’altruisme. D’une manière ou d’une autre, il faut y trouver son compte. On a donc toujours des contrats d’experts avec des ‘grands comptes’, dans le privé comme dans le public, qui permettent de vivre et de soutenir nos autres activités. Mais on prend toujours des contrats intégrant une dimension sociale ou de transition écologique. Si Coca-Cola venait nous voir, je ne suis pas sûr qu’on accepterait de travailler pour eux. J’ai aussi un côté ‘dérangeuse’. Je trouvais enthousiasmant d’arriver, en pleine crise Covid, avec une agence digitale à impact social."

Charlotte Creplet considère-t-elle, pour autant, faire partie d’une nouvelle génération d’entrepreneurs qui cherchent, plus qu’auparavant, à donner du sens à ce qu’ils font ? "Même si je suis vieille (rires), j’ai effectivement le sentiment de faire partie de cette génération, dit-elle. Dans mon travail de coach d’entrepreneurs, par exemple à l’incubateur Boost Your Project, je sens qu’il y a vraiment un changement. De plus en plus de jeunes entrepreneurs veulent tenir compte des dimensions sociales et écologiques dans leurs projets." Le Covid-19, poursuit-elle, n’est pas sans impact. "Mon intuition est que la crise sanitaire va creuser encore davantage l’écart entre les gens qui prennent conscience de la nécessité de changements importants et ceux qui vont reprendre leur vie comme s’il ne s’était rien passé. Je m’interroge beaucoup sur le comportement des gens. Personnellement, en tout cas, je ne reviendrai jamais au business as usual."

Pierre-François Lovens