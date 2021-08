Et maintenant, un mois de patience

La deuxième journée marathon de Leo Messi s’est achevée dans la soirée. Après avoir quitté Barcelone, passé ses tests médicaux et signé son contrat mardi, l’homme aux six Ballons d’or a enchaîné ce mercredi en jouant les rockstars.

Arrivée au Parc des Princes sous escorte, conférence de presse sur le coup de 11 heures puis petite sortie publique pour saluer les centaines de supporters déchaînés devant le stade. L’Argentin a ensuite enchaîné avec une longue séance photo sur la pelouse avant de passer une bonne partie de l’après-midi à réaliser des interviews privées pour différents médias : français, espagnols mais aussi argentins.

Le tout avec sa femme Antonela et ses trois enfants, toujours à proximité, qui ont même eu l’occasion de taper la balle sur le terrain avec leur papa. "Tout ce que je vis depuis mon arrivée à Paris est incroyable. Toute cette affection est impressionnante. C’est ma première expérience dans un club en dehors de Barcelone", a lancé Messi.

Le nouveau numéro 30 du PSG est passé des larmes, dimanche à Barcelone, au sourire et à l’apaisement. "Tout ce qui m’est arrivé sur la dernière semaine a été émouvant. Je n’oublie pas ce que j’ai vécu mais il y a beaucoup d’enthousiasme pour cette nouvelle vie, pour moi et ma famille."

La transition semble aisée, notamment grâce à la présence de son ami Neymar mais aussi de plusieurs Argentins (Paredes, Di Maria, Pochettino) dans le vestiaire. "C’est super de pouvoir intégrer ce groupe. Je suis très enthousiaste. J’ai envie de commencer à jouer. Je vais jouer avec les meilleurs, je veux en profiter."

Son principal objectif est avoué : "On veut gagner la Ligue des champions, a lancé Messi. Ce n’est pas facile de la gagner, cela se joue à des détails. Paris le sait même s’ils n’ont pas été loin de la remporter ces dernières années. On doit avoir un groupe uni et fort."

Mais avant de voir Messi briller sur la scène européenne, c’est la France qui en profitera en primeur. Reste à savoir quand. "Je reviens de vacances. J’ai arrêté pendant plus d’un mois. Il faudra sans doute que je fasse une préparation avant de commencer à jouer. J’espère que ce sera le plus tôt possible."

La date du 29 août à Reims est évoquée mais il y a de fortes chances qu’il faille patienter jusqu’au retour du break international, soit le 12 septembre à domicile contre Clermont. Un cadeau plutôt sympathique pour le promu qui découvre la Ligue 1 pour la première fois de son histoire… comme Messi.

Simon Hamoir