Réaction positive aux chiffres américains. Les marchés boursiers réagissaient positivement à la publication mercredi d’un ralentissement de la hausse des prix aux États-Unis. En Europe, les places boursières accéléraient : Paris prenait 0,55 %, Francfort 0,35 %, le Dax enregistrant au passage un record historique à 15 826,09 points, Londres 0,75 % et Amsterdam 0,11 %. À la Bourse de Paris, le titre du géant français de la distribution Carrefour était très recherché mercredi et s’est apprécié de 2,48 % à 16,98 euros, portant sa hausse annuelle à plus de 20 %. Le géant des médias Vivendi (+1,62 % à 30,05 euros) a vendu 7,1 % d’Universal Music Group au fonds Pershing Square Holdings dirigé par le financier américain Bill Ackman, et cette part pourrait encore monter à 10 %, une opération prévue depuis des semaines, mais objet d’un contretemps. (AFP)