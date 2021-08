Hasi a tuyauté le staff albanais

Ensemble, ils forment le duo qui a permis au KF Laçi d’accéder à la scène européenne. Il y a d’un côté Shpetim Düro, le T1, et de l’autre Sero Noka, le T2. "J’ai fait toutes mes classes d’entraîneur au Havre (NdlR : jusqu’à devenir adjoint en Ligue 2) en jonglant également avec mon job de scouting pour Leicester et le coach m’a appelé pour venir l’assister l’an dernier. Je n’étais pas trop pour au départ, mais il a fini par me convaincre", sourit l’assistant qui endosse par la même occasion le rôle de traducteur lors de l’entretien conjoint des deux hommes.

"Besnik Hasi nous a appelés pour nous donner quelques conseils au sujet des Mauves", admet de son côté l’entraîneur qui a eu l’ancien milieu et T1 du Sporting sous son aile en équipe nationale. "Besnik c’est un grand chez nous, il a contribué énormément au foot albanais."

"Un tout autre monde"

"Au départ de cette campagne, nous souhaitions passer le premier tour. Finalement, nous nous retrouvons au troisième. Notre objectif est déjà atteint. Face à un grand nom comme Anderlecht, nous voulions surtout montrer la meilleure version de nous-mêmes. Nous sommes forcément déçus de l’aller puisque nous nous faisons punir sur deux phases arrêtées et nous sommes ensuite contraints de sortir. En plus, nos deux meilleurs éléments (Shehu et Mazrekaj) étaient absents. Après, au niveau financier, le RSCA, c’est un tout autre monde que nous. Tous les postes y sont doublés, voire triplés. De notre côté, nous restons un club modeste. La preuve : nous avons dû sélectionner des U19 et des joueurs de l’équipe réserve. À Anderlecht, Sergio Gomez et Lior Refaelov nous ont impressionnés."

"Kompany a couru derrière nous"

"Quand tu vois sa carrière de joueur… Il a joué dans de gros clubs d’Europe et entraîne une grande équipe en Belgique et c’est lui qui a couru derrière nous pour nous dire bonjour. Normalement, c’est le contraire justement (rires). Il a la tête sur les épaules et est très humble. Souvent, les gens nous regardent différemment, mais lui, ce n’était pas le cas. Nous avons été informés sur la manière dont il a préparé la confrontation et il nous a pris très au sérieux. Il a eu une grande carrière de joueur et nous lui souhaitons autant de succès en tant qu’entraîneur. Un grand monsieur."

"Les clubs albanais sont modestes. Mais notre football connaît tout de même d’énormes progrès. L’équipe nationale a participé à l’Euro 2016 et Skënderbeu a atteint la phase de groupe de l’Europa League à deux reprises (2015-2016 et 2017-2018). Les infrastructures sont nettement meilleures qu’il y a dix ans grâce aux investissements de la fédé. La création de la Conference League nous aide énormément, c’est vital financièrement pour un club comme le nôtre et elle nous permet de mettre nos joueurs en vitrine."

Louis Janssen