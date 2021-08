Jaguar veut réinventer le luxe moderne avec une gamme 100 % électrique

Elles ont fière allure mais peinent à trouver leur public : les voitures Jaguar sont loin de rugir sur le marché belge, avec une 26e place au classement des immatriculations pour l’ensemble de l’année 2020, selon les statistiques de Febiac, la Fédération de l’automobile et du cycle.

Quelque 2 467 véhicules avaient trouvé preneur l’an dernier en Belgique, à comparer avec des ventes mondiales légèrement supérieures à 100 000 unités.

Sur les sept premiers mois de 2021, la marque au félin a vendu 70 véhicules de moins chez nous par rapport à la même période de 2020, permettant toutefois au constructeur anglais de gagner un peu de terrain et d’investir la 25e place, avec 1 141 véhicules écoulés pour une part de marché de 0,59 %.

Le marché n’en reste pas moins difficile : la baisse des immatriculations sur cette période de 4,36 % est à comparer avec le comportement bien meilleur de ses rivales directes, à savoir Mercedes (+5,55 %), Audi (+22,01 %) et BMW (25,97 %), le constructeur bavarois ayant 26 685 véhicules à son compteur contre 1 536 pour Jaguar.

Shopping list

Jaguar pâtit sans doute de l’image d’une marque destinée aux plus de 55 ans, ce qu’elle a bien été par le passé. Le public cible est désormais plus jeune, à partir de 35 ans.

Il y a toutefois un rajeunissement du client de Jaguar, grâce notamment au segment des voitures de société qui a quasiment représenté une vente sur deux l’an dernier (49,2 %).

"Ces clients viennent chez nous après avoir déjà conduit des marques allemandes. Ils veulent découvrir autre chose", explique Annick Van Cauwenberge, porte-parole du groupe Jaguar Land Rover pour la Belgique.

C’est l’un des problèmes de Jaguar : la marque n’apparaît pas aux premières places des véhicules proposés comme voitures de société. "Nos voitures ne sont pas en tête de la shopping list."

De même, le particulier en quête d’une voiture de luxe va plus rarement pousser la porte d’un concessionnaire Jaguar que celle de concurrents allemands. "C’est pour cela que le Salon de l’auto est important pour nous car il nous donne de la visibilité." Or il n’y a pas eu de salon cette année.

Jaguar pâtit donc d’une image coriace de voiture onéreuse. "Si vous prenez la Jaguar XE, elle est mieux équipée et moins chère que les modèles allemands de même catégorie", assure encore Annick Van Cauwenberghe.

Bien sûr, l’esthétique et l’élégance de ses voitures sont un atout majeur pour la marque née à Coventry, en Angleterre, voilà bientôt un siècle. La gamme charme incontestablement le regard de l’amateur. Du coup, les Jaguar ne passent manifestement pas inaperçues, ce qui donne l’impression qu’elles sont omniprésentes sur la route alors que la réalité des chiffres est moins favorable.

Bentley et Porsche en ligne de mire

La Belgique n’est pas une exception. Les ventes mondiales de Jaguar avaient baissé de 10,6 % en 2019 et de 36 % supplémentaires l’an dernier.

Arrivé à la tête du groupe Jaguar Land Rover en septembre dernier, Thierry Bolloré a en tout cas pris le taureau par les cornes pour repositionner Jaguar au firmament des marques les plus attrayantes pour le consommateur dans le cadre du plan Reimagine.

Le premier axe, c’est l’électrification de la gamme. La marque au félin va rattraper à toute vitesse le temps perdu dans ce segment et ne produira plus que des voitures électriques dès 2025.

La I-Pace, première Jaguar 100 % électrique, sera la seule à survivre au-delà de cette date dans le cadre de cette refonte de l’offre. Là encore, celle qui fut désignée "voiture de l’année" en marge du Salon de Genève en 2019 peine à tracer sa route, figurant de justesse dans le top 20 des meilleures ventes de voitures électriques en Belgique sur les premiers mois de 2021.

L’autre axe concerne le positionnement de Jaguar, qui n’est pas arrivé à s’imposer face à ses principaux rivaux que sont Mercedes-Benz, BMW et Audi. Du coup, Jaguar va taper dans le plus haut de gamme, en allant cette fois ferrailler sur les terres de son concurrent anglais Bentley et de l’allemand Porsche, deux marques du groupe VW.

À quoi s’attendre ? Jaguar prend Land Rover pour modèle dans sa quête de "réinventer le luxe moderne". "Nous offrirons un design, une technologie et un raffinement exceptionnels. Avec les nouveaux modèles, nous viserons à générer un niveau de désir similaire à celui du Range Rover - avec des formes complètement différentes", a-t-il évoqué dans une interview accordée à Auto Express.

Cette montée en gamme se traduira par une tarification plus élevée qu’aujourd’hui, avec un prix débutant vers les 115 000 euros, ciblant du coup un public plus aisé et sans doute plus âgé. À titre de comparaison, la I-Pace est actuellement proposée "à partir de 80 000 euros".

Le luxe nouvelle version de Jaguar n’aura pas de prix. Ou plutôt, si. P.D.-D.