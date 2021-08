La jeunesse rurale a besoin de bras pour poursuivre ses actions

Les jeunes se mobilisent aussi en ce moment pour maintenir leurs mouvements. C’est le cas de la jeunesse rurale de Péruwelz.

"Notre mouvement compte une quinzaine de membres qui ont entre 16 et 25 ans à peu près, confie Héloïse Leroy, porte-parole. Nous sommes originaires de l’entité de Péruwelz et nous avons également un partenaire à Bernissart. Nous organisons trois événements chaque année : notre souper fromages en avril, un week-end complet en septembre englobant une balade à vélo, un agri-foot, de la pétanque et des soirées, et un souper de Saint-Éloi en novembre. Cette année, notre souper fromages n’a pas pu avoir lieu avec le Covid. Nous allons organiser une balade à vélo avec barbecue et pétanque en septembre mais nous attendons encore les dernières autorisations. La date doit être confirmée."

Les représentants de la jeunesse rurale de Péruwelz se retrouvent dès qu’ils le peuvent, notamment lors de soirées FJA, qui ont dû aussi être mises entre parenthèses avec la crise sanitaire. Les membres sont tous issus du milieu agricole. Certains vont reprendre le flambeau familial, d’autres pas. Mais, quoi qu’il en soit, ils et elles sont liés à ce milieu et l’objectif est de pouvoir pérenniser le groupe. C’est dans ce cadre qu’un appel est donc lancé aux volontaires pour intégrer le comité.

Pour le futur

"Certains de nos membres travaillent déjà ou sont en passe de terminer leurs études, indique Héloïse Leroy. C’est la raison pour laquelle nous cherchons des plus jeunes intéressés par le milieu agricole afin de pouvoir étoffer le comité et de continuer nos activités dans les années à venir."

Si vous souhaitez rejoindre le comité, vous pouvez contacter Héloïse au 0477.89.26.51 ou alors envoyer un message via la page Facebook "Jeunesse rurale Péruwelz".G.Dx