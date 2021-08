La Journée

L’Allemagne et les Pays-Bas font volte-face et suspendent le retour forcé des réfugiés afghans…

Le retournement de situation est assez surprenant. Dans une lettre adressée à la Commission européenne le 5 août, six pays de l’Union européenne indiquaient leur volonté de continuer à renvoyer de force les migrants en Afghanistan, malgré la situation humanitaire critique. Mercredi, soit à peine six jours après l’envoi de la missive, l’Allemagne et les Pays-Bas, deux des signataires, annonçaient finalement la suspension de ces expulsions. À Berlin, on justifie ce virage à 180 degrés par "l’évolution de la situation sécuritaire" dans le pays. "La situation en Afghanistan est susceptible de changer et les événements pour la période à venir sont si incertains que j’ai décidé d’introduire un moratoire sur les décisions [d’expulsion] et les départs", a déclaré pour sa part la secrétaire d’État néerlandaise à la Justice et la Sécurité, Ankie Broekers-Knol.

… ce qui fait grimper la pression autour du secrétaire d’État à la Migration Sammy Mahdi

Cette situation pourrait bien placer le secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration, Sammy Mahdi (CD&V), dans une position inconfortable. Plusieurs organisations de défense des droits humains et des migrants, dont le Ciré (Coordination et initiatives pour réfugiés et étrangers) et Amnesty International Belgique, étaient montés au créneau, appelant le gouvernement à suspendre les retours forcés vers l’Afghanistan. "La différence entre la Belgique et les Pays-Bas, c’est que la décision du CGRA sur la protection internationale est prise en toute indépendance. Aux Pays-Bas, le Service d’immigration et de naturalisation (IND) relève de l’administration politique", justifie le secrétaire d’État CD&V sur son compte Twitter, qui maintient sa position adressée à la Commission européenne. Le dossier prendra-t-il une tournure politique au sein de la Vivaldi, plutôt divisée sur les questions migratoires ? "Nous avons fait part de nos remarques au secrétaire d’État après la lettre qu’il a adressée à la Commission européenne et qu’il a cosignée sans concertation avec le reste du gouvernement", commente déjà le vice-Premier ministre Georges Gilkinet (Écolo). Le dossier pourrait bien s’inviter sur la table du gouvernement dès la rentrée.

Bart Sommers veut transformer les bureaux vides en logements

Le ministre flamand des Affaires intérieures Bart Somers (Open VLD) veut donner une nouvelle vocation aux espaces de bureaux vidés à cause du télétravail, par exemple en les logeant ou en les remplaçant par de la verdure. "Grâce à une politique d’autorisation souple, les autorités locales peuvent considérer le surplus d’immeubles de bureaux comme une occasion de relever les défis urbains", a-t-il déclaré. Selon le ministre, cela pourrait également constituer une partie de la solution à la hausse constante des prix des loyers et des logements. "Les autorités locales pourraient ainsi attirer davantage de jeunes dans leur ville", ajoute le ministre flamand.