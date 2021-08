À la veille du premier WRC belge de l’histoire, Thierry Neuville se sent confiant et ne semble pas vraiment stressé. En tant que grand favori, ne peut-il finalement pas que perdre ce rallye ?

"Pas du tout, je peux le gagner, rétorque-t-il. Et c’est ce que je vais faire. Normalement, si tout se passe comme prévu, la victoire devrait venir toute seule."

Pas question visiblement de tourner autour du pot ni de se précipiter au risque de se faire piéger sur des routes compliquées, à l’adhérence changeante.

"On a vu en Estonie avec Ott (Tanak) que partir en boulet de canon pour tenter de creuser un gros écart n’était pas la meilleure option pour le régional de l’étape", poursuit un Neuville l’air serein, bien dans sa tête. "De la pression ? Non, j’en ai justement moins que les autres ici car je sais à quoi m’attendre. Je connais les pièges à éviter. Je devrai logiquement prendre moins de risques qu’eux. Je vais partir à mon rythme, sans forcer car les deuxième et troisième spéciales de vendredi, à Kemmelberg et Westouter, sont les plus compliquées. J’espère que ce sera suffisant. Et si ce n’est pas le cas, on accèlerera un peu et c’est là que ma meilleure connaissance du terrain pourra faire la différence. Mes adversaires vont devoir prendre plus de risques que moi, surtout au premier passage."

40 % de notes en plus

Thierry Neuville et Martijn Wijdaeghe ont néanmoins dû prendre 40 % de nouvelles notes lors des reconnaissances où ils ont croisé pas mal de monde sur les bords des routes.

"Tout le monde est surpris de déjà voir depuis mardi autant de spectateurs aux départs et arrivées de spéciales. Cela faisait longtemps qu’on n’avait plus vu un tel engouement. Cela fait plaisir de voir cela chez moi. J’ai beaucoup de fans et je ne veux pas les décevoir. Je sais ce qu’ils attendent, c’est mon objectif aussi !"

Le but est aussi de reprendre un maximum de points à Sébastien Ogier, confortable leader du championnat.

"Exact, embraye Neuville. Je pointe ici Craig Breen comme principal rival car il a déjà roulé cinq fois ici et gagné il y a deux ans en R5. Elfyn Evans sera aussi rapide. Cela m’arrangerait bien qu’ils s’intercalent entre moi et Sebastien car je dois lui reprendre beaucoup de points pour me relancer au championnat. L’idéal serait que le Français ne marque pas."

Olivier de Wilde